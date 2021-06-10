В Курганской области создают новые муниципальные округа

Законопроекты о преобразовании Шадринского и Мишкинского районов в округа внесены в Курганскую областную думу Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Законопроекты о создании новых муниципальных округов внесены в Курганскую областную думу. В регионе планируется сформировать Шадринский и Мишкинский округа.

«Преобразовать путем объединения поселения, входящие в состав Шадринского района Курганской области», — говорится в законопроекте, опубликованном на сайте облдумы. В документе перечислены 34 сельсовета, входящих в состав Шадринского района и подлежащих ликвидации в соответствии с муниципальной реформой. Город Шадринск в состав округа включать не планируется.

Аналогичные преобразования затронут и 16 сельсоветов Мишкинского района, а также рабочий поселок Мишкино. Ожидается, что дума Мишкинского округа будет состоять из 15 депутатов, а дума Шадринского округа — из 16 депутатов. В сельских поселениях дум больше не будет, как и администраций сельсоветов. Если областная дума одобрит такие преобразования, в муниципалитетах установят переходный период в один год, в течение которого нужно сформировать новые органы местного самоуправления и провести другие организационные мероприятия.

Реформу по преобразованию районов в округа запустил в 2019 году глава Курганской области Вадим Шумков. Ранее в Курганской области были образованы Макушинский, Шумихинский и Лебяжьевский муниципальные округа. В конце апреля облдума проголосовала за создание Куртамышского, Петуховского и Шатровского округов. В Притобольном, Кетовском и Половинском районах жители ряда сельсоветов проголосовали против реформы. При этом в Половинском районе ее запустили по второму кругу. В Юргамышском районе также были протестующие против реформы, но депутаты местных дум ее поддержали.