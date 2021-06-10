10 июня 2021
09 июня 2021

Тюменец угрожал ножом воспитателю детского сада

© Служба новостей «URA.RU»
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Пьяный тюменец пришел за ребенком в детский сад с ножом Фото:

Пьяный мужчина, который угрожал воспитателю детского сада убийством за то, что она не хотела отдавать ему ребенка, задержан в поселке Винзили Тюменского района. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УМВД России по Тюменской области. По данным источника агентства, тюменец во время конфликта достал нож.

«В полицию Тюменского района поступило сообщение от воспитателя детского сада в поселке Винзили. Заявительница сообщила о том, что мужчина угрожает ей убийством. Прибывшие по указанному адресу стражи правопорядка установили, что мужчина пришел в детский сад в состоянии алкогольного опьянения. Воспитатель, увидев это, не стала отдавать ребенка и предложила дождаться руководства для решения проблемы. На что мужчина начал угрожать воспитателю», — уточнили в УМВД по Тюменской области.

По данным собственных источников URA.RU, мужчина угрожал воспитателю ножом. Подозреваемым оказался 40-летний житель поселка Винзили. Против него возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 119 УК РФ («Угроза убийством»). Ему грозит до двух лет лишения свободы.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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