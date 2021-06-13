Курганский губернатор рассказал, как надо увольняться

В Кургане отмечают 100-летие академика Илизарова Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Глава Курганской области Вадим Шумков привел слова академика Гавриила Илизарова как показатель для оценки качества работы чиновников перед увольнением. Об этом Шумков рассказал на праздновании 100-летия великого врача, которое состоялось в Центре Илизарова.

«Гавриил Абрамович когда-то сказал: „Для меня лично, сколько лет прожить, 70 или все 120, значения не имеет, важно, как жить“. Это я обращаюсь к своим коллегам по правительству Курганской области, к главным врачам всех наших учреждений. Друзья мои, когда нам всем придется встать и уйти с этого места — кому на пенсию, кому на другую работу, я бы хотел, чтобы каждый из присутствующих в зале, закрывая за собой дверь, оглядываясь на свой прошедший путь, мог бы с гордостью сказать, что жил согласно этим словам», — сказал Шумков со сцены.

Глава региона отметил, что Илизаров был не только гениальным создателем инновационного метода лечения, но и привлекал в область молодых специалистов, которые перенимали опыт. Академик нашел множество приверженцев своего метода за рубежом. Огромное количество иностранцев проходило обучение в стенах курганского института. За 50 лет работы Центра там пролечено 240 тысяч пациентов. За свои заслуги доктор Илизаров был удостоен звания «Герой социалистического труда», был лауреатом Ленинской премии, дважды награжден орденом Ленина, орденом Трудового Красного Знамени.

15 июня в Центре Илизарова проходит празднование дня рождения Илизарова. На мероприятии присутствует замминистра здравоохранения РФ Татьяна Семенова.