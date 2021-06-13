Тюменские власти ужесточили карантин по коронавирусу

Режим повышенной готовности в Тюменской области действует до 20 июня Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Тюменской области будет усилен контроль за соблюдением гражданами и организациями ограничений режима повышенной готовности по коронавирусу. Об этом сообщил региональный оперативный штаб. Ранее губернатор региона Александр Моор продлил действие этого режима до 20 июня.

«С 16 июня в целях предупреждения распространения COVID-19 в Тюменской области усиливается контроль за соблюдением гражданами и организациями действующего режима повышенной готовности. Решение об этом принято на внеочередном заседании регионального оперштаба по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции», — указано в сообщении регионального оперативного штаба.

Там напомнили, что в Тюменской области продолжает действовать обязательный масочный режим в общественном транспорте и местах массового скопления людей. Кроме того, все предприятия и организации обязаны строго соблюдать правила санитарно-эпидемиологической безопасности.

Ранее URA.RU писало о том, что в России резко выросла заболеваемость коронавирусом. На фоне этого, жителям Тюмени, которые привились от коронавируса вакциной «ЭпиВакКорона», предложили бесплатно сдать анализ на антитела.