Памятник «Жизнь за правду», посвященный погибшим при выполнении профессионального долга журналистам, нуждается в реставрации Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Первый в России памятник погибшим журналистам «Жизнь за правду», открытый в Тобольске (Тюменская область) в 2016 году, начал разваливаться. Об этом URA.RU сообщили местные жители, которые заметили, что за ним никто не ухаживает. Монумент представляет из себя скульптуру тюменского фотокорреспондента Александра Ефремова, погибшего во время служебной командировки в Чечню в 2000 году.

«Мы часто бываем в этом районе с семьей на прогулках, и уже давно начали замечать, что от постамента памятника Александру Ефремову начали откалываться плиты. Обратно их никто не приклеивает, они просто либо стоят, либо валяются рядом. Обидно, что монумент, который открывали с такой помпой, забыли и запустили спустя каких-то пять лет. Нужно чтить память», — пояснил URA.RU один из жителей Тобольска.

В администрации Тобольска агентству пояснили, что реставрация памятника пройдет летом этого года. «Администрацией города Тобольска запланировано проведение ремонтных работ в июне 2021 года», — сообщили там URA.RU.

Ранее агентство писало о том, что в Тобольске был открыт памятник «Жизнь за правду», посвященный журналистам, погибшим при выполнении профессионального долга. Монумент выполнен в виде скульптуры фотокорреспондента Александра Ефремова, который погиб в городе Грозном 12 мая 2000 года вместе с сотрудниками тюменской милиции. Посмертно он награжден медалью «За отвагу».

Так сейчас выглядит постамент памятника «Жизнь за правду» в Тобольске Жители Тобольска