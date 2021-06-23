Скончался бывший глава избиркома Нового Уренгоя

Евгений Птичкин был председателем горизбиркома с 1996 по 2015 год Фото: пресс-служба администрации Нового Уренгоя

Скончался бывший председатель территориальной избирательной комиссии Нового Уренгоя (ЯНАО) Евгений Птичкин, сообщили представители администрации газовой столицы в официальном telegram-канале. По информации мэрии, последние годы экс-председатель проживал в Подмосковье.

«Глава Нового Уренгоя Андрей Воронов и коллектив администрации города выражают соболезнования в связи с кончиной Птичкина Евгения Флегонтовича. Его отличали профессионализм, честность и принципиальность, доброта и отзывчивость», — говорится в опубликованном сообщении.

Птичкин руководил избиркомом Нового Уренгоя с 1996 по 2015 годы и внес большой вклад в становление и развитие избирательной системы города. Бывшие коллеги характеризовали его как человека большой души, отзывчивого и знающего свое дело профессионала.