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Скончался бывший глава избиркома Нового Уренгоя

© Служба новостей «URA.RU»
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Евгений Птичкин был председателем горизбиркома с 1996 по 2015 год Фото:

Скончался бывший председатель территориальной избирательной комиссии Нового Уренгоя (ЯНАО) Евгений Птичкин, сообщили представители администрации газовой столицы в официальном telegram-канале. По информации мэрии, последние годы экс-председатель проживал в Подмосковье.

«Глава Нового Уренгоя Андрей Воронов и коллектив администрации города выражают соболезнования в связи с кончиной Птичкина Евгения Флегонтовича. Его отличали профессионализм, честность и принципиальность, доброта и отзывчивость», — говорится в опубликованном сообщении.

Птичкин руководил избиркомом Нового Уренгоя с 1996 по 2015 годы и внес большой вклад в становление и развитие избирательной системы города. Бывшие коллеги характеризовали его как человека большой души, отзывчивого и знающего свое дело профессионала.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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