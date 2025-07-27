27 июля 2025

Симоньян нашла меткое определение для Польши и Литвы

Симоньян: Польша и Литва, как гиены, в трудные годы Руси подобрали ее земли
© Служба новостей «URA.RU»
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Симоньян сравнила Польшу и Литву с гиенами
Симоньян сравнила Польшу и Литву с гиенами Фото:

Польша и Литва, подобно стервятникам и гиенам, в сложный для Руси период после монголо-татарского нашествия воспользовались ситуацией и присоединили к своим владениям западные территории русских земель. Российская империя впоследствии лишь восстановила контроль над этими территориями, вернув их в свой состав, заявила главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян.

«Польша вместе с Литвой, как стервятники, настоящие стервятники, гиены. Кто бросается на мертвичину или на умирающее? Стервятники, гиены. Нашим историкам еще предстоит оценить, насколько пострадала русская культура от татаро-монгольского ига. Когда лежало все это в развалинах, они под шумок подобрали западные части наших земель», — заявила Симоньян в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».

Ранее Симоньян призвала вернуть России те земли, которые во времена татаро-монгольского ига Литва и Польша забрали себе. Она отметила, что РФ не будет брать чужие земли, но и свои не отдаст.

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Польша и Литва, подобно стервятникам и гиенам, в сложный для Руси период после монголо-татарского нашествия воспользовались ситуацией и присоединили к своим владениям западные территории русских земель. Российская империя впоследствии лишь восстановила контроль над этими территориями, вернув их в свой состав, заявила главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян. «Польша вместе с Литвой, как стервятники, настоящие стервятники, гиены. Кто бросается на мертвичину или на умирающее? Стервятники, гиены. Нашим историкам еще предстоит оценить, насколько пострадала русская культура от татаро-монгольского ига. Когда лежало все это в развалинах, они под шумок подобрали западные части наших земель», — заявила Симоньян в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1». Ранее Симоньян призвала вернуть России те земли, которые во времена татаро-монгольского ига Литва и Польша забрали себе. Она отметила, что РФ не будет брать чужие земли, но и свои не отдаст.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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