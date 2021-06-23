23 июня 2021
22 июня 2021

Предприниматель из ЯНАО торговал поддельными сигаретами

© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчина может получить реальный срок с лишением свободы (архивное фото) Фото:

Предприниматель из Нового Уренгоя (ЯНАО) торговал контрафактными сигаретами. Силовики изъяли у мужчины товар на сумму более миллиона рублей, сообщает пресс-служба УМВД на транспорте по Сибирскому федеральному округу. Ему грозит лишение свободы.

«Было установлено, что 44-летний индивидуальный предприниматель в одном из торговых комплексов Нового Уренгоя организовал деятельность по хранению и сбыту немаркированной табачной продукции известных торговых марок», — говорится в сообщении на сайте ведомства. Сотрудники полиции изъяли из павильона более десяти тысяч пачек сигарет на общую сумму свыше миллиона рублей.

Следователи Новоуренгойского транспортного отдела возбудили уголовное дело в отношении злоумышленника и направили в суд. Бизнесмена обвиняют в приобретении, хранении и перевозке контрафактных сигарет в целях сбыта или продажи.

Ранее URA.RU сообщало, что в Тарко-Сале местный индивидуальный предпринимать был пойман на продаже продукции известных мировых брендов, которую выдавал за оригинал. Мужчина причинил правообладателям ущерб в миллионы, а заплатил штраф в размере 110 тысяч рублей.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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