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Тюменцев ждет аномально жаркая погода

© Служба новостей «URA.RU»
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Фонтаны Тюмени. Тюмень, жара, фонтаны, июль
В Тюмени установится жаркая погода Фото:

На следующей неделе жителей Тюменской области ожидает аномальная жара. В период с 29 июня по 2 июля воздух в регионе прогреется до +34 градусов. Об этом сообщают синоптики.

«В четверг, 1 июля, температура воздуха в Тюмени в дневное время суток поднимется до +34 градусов. На следующий день, 2 июля, днем ожидается +33 градуса. В ночные часы — до +20», — сообщает сервис «Яндекс. Погода».

На официальном сайте Росгидрометцентра указаны несколько другие данные. При этом сервис также сообщает, что на следующей неделе Тюменскую область ждет жара. «Жаркая погода придет в Тюмень в понедельник, 28 июня. В этот день воздух прогреется до +28 градусов. В последующие дни температура воздуха будет незначительно повышаться: во вторник, 29 июня, ожидается +30 градусов, с 30 июня установятся стабильные +31», — сообщает Росгидрометцентр.

Ранее URA.RU писало о том, что по тюменцев предупредили о надвигающемся шторме. В отдельных районах порывы достигали от 16 до 22 м/с.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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