Блогер и бывший чиновник правительства Тюменской области Петр Плосков заявил, что он пансексуален Фото: instagram.com/ploskov

Бывший сотрудник правительства Тюменской области, а ныне — популярный продюсер и блогер Петр Плосков, рассказал о своей сексуальной ориентации. Заявление он сделал в эфире YouTube-шоу «Петя любит выпить».

«Я никогда об этом не говорил, но я пансексуален. Я человек, которому нравится любой пол. Я не уверен, что мне не может понравиться трансгендер (человек, у которого гендерная идентичность или ее выражение не совпадает с зарегистрированным при рождении полом — прим.ред.), кто-то из интерсекс-людей (люди, организм которых имеет признаки, являющиеся промежуточными между мужским и женским полами — прим.ред.), и так далее. Я не ограничиваю пол своего партнера», — рассказал блогер и продюсер Петр Плосков в эфире YouTube-шоу «Петя любит выпить».

Согласно данным из открытых источников, до того, как уйти в шоу-бизнес, уроженец Тюмени Петр Плосков работал в торгово-промышленной палате Тюменской области. Он также занимал должность в правительстве региона: являлся консультантом по международным вопросам в департаменте инвестиционной деятельности.

В своем интервью Плосков также отметил, что аутинг (публичное разглашение информации о сексуальной ориентации или гендерной идентичности человека без его согласия — прим.ред.), который встречается в шоу-бизнесе, неприемлем. По его мнению, в России подобное воспринимается «в штыки».

«Человек должен сам прийти к этому, и сам об этом сказать. Он должен быть психологически к этому готов. В нашем обществе это очень страшно», — уверен Петр Плосков.