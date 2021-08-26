Власти пригрозили тюменскому депутату жалобой в СК

Депутат Григорий Кармелюк не согласился с выплатой премии администрации Фото: Алексей Гущин © URA.RU

Глава администрации поселка Боровский (Тюменский район) Светлана Сычева пригрозила муниципальному депутату Григорию Кармелюку (КПРФ), что пожалуется на него в СК. Об этом народный избранник сам сообщил URA.RU. Поводом стало оскорбление, которое Кармелюк якобы нанес главе.

«В пятницу 20 августа я на своей странице в соцсети „ВКонтакте“ опубликовал пост, в котором призвал земляков обсудить, достойна ли глава и члены администрации премии в 686 тыс. рублей. На следующий день в комментариях под постом появилась фотография, явно отфотошопленная, на которой я якобы держу лист с оскорблениями в адрес Сычевой. Фото было переслано из одного паблика», — рассказал Кармелюк подробности.

По словам депутата, Сычева в переписке в Viber пригрозила ему заявлением в следком. «Не удивлюсь, если власти так поступят. Считаю это давлением на меня из-за несогласия с премированием главы. Я, кстати, сразу же заявил, что не имею к этой картинке никакого отношения, и попросил полицию разобраться в ситуации», — объяснил Кармелюк.

«Заявления на депутата не было. Было направлено обращение в прокуратуру Тюменского района на сообщество „ВКонтакте“. В нем выложили фото этого депутата, который держит листочек, на котором написано неприличное слово в мой адрес. Считаю, что в моем лице оскорбили всю администрацию поселка. Есть закон о защите чести и достоинства», — рассказала URA.RU Сычева.

Она также прокомментировала информацию регионального отделения партии КПРФ о том, что якобы заявление было написано в следственный комитет. «Сейчас идет избирательная кампания. Видимо, представители партии таким образом пытаются раскачать ситуацию», — отметила Сычева.