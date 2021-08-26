Власти ЯНАО обвинили подрядчиков в ЧП на добывающих предприятиях

После серии ЧП принцип работы на опасных объектах ЯНАО изменят Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В произошедших за последний месяц ЧП, связанных с крупными добывающими компаниями, виноваты подрядные организации, заявил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов, отвечая на вопросы журналистов 27 августа. Как сообщает корреспондент URA.RU, глава региона пообещал, что принцип работы на опасных объектах будет изменен.

«Виноваты подрядчики, поскольку работы выполняли не сами компании. Безусловно нарушение было, но виноваты подрядчики. Компании сделают выводы и изменят принципы работы на опасных объектах. Подрядчики понесут ответственность», — заявил губернатор.

Речь идет о пожаре, который произошел на заводе по подготовке газового конденсата в Новом Уренгое (ПАО «Газпром») и взрыве газовоздушной смеси под Надымом (ООО «Яргео», входит в ПАО ГК «НОВАТЭК»). При этом если в Новом Уренгое ЧП имело лишь экономические последствия, то под Надымом погибли трое рабочих.

Ранее сообщалось, что пресс-конференция была посвящена итогам ежегодной поездки губернатора по Ямалу, в ходе которой Дмитрий Артюхов лично за рулем машины проехал более 1,5 тысячи километров и посетил 12 населенных пунктов, в каждом из которых проводил встречи с населением. «Честный маршрут» вошел в число лучших в России региональных практик.