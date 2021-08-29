В Тюмень приедут VIP из российского правительства и гиганты ТЭК

Тюменский нефтегазовый форум TNF 2021 пройдет с участием заместителя председателя правительства РФ Юрия Борисова, министра промышленности и торговли России Дениса Мантурова и министра высшего образования России Валерия Фалькова. Об этом URA.RU сообщили организаторы мероприятия. Также в нем примут участие ведущие эксперты, предприниматели и представители компаний-гигантов энергетической отрасли.
«Вопросы энергоперехода и „зеленой“ энергетики станут ключевыми в этом году. Главная пленарная сессия форума „Стратегия устойчивого развития: новые возможности в энергетике“ пройдет с участием заместителя председателя правительства РФ Юрия Борисова. Ожидается участие министра промышленности и торговли России Дениса Мантурова, министра науки и высшего образования России Валерия Фалькова», — сообщили агентству организаторы форума.
Там уточнили, что на форуме также ждут председателя правления ПАО «Газпром нефть» Александра Дюкова, председателя правления ПАО «СИБУР Холдинг» Дмитрия Конова, гендиректора «Сургутнефтегаза» Владимира Богданова, первого вице-президента ПАО «ЛУКОЙЛ» Азата Шамсуарова и генерального директора ГК «Росатом» Алексея Лихачева. Также в форуме примут участие около 300 делегаций ведущих компаний топливно-энергетического комплекса. Партнерами TNF 2021 выступят крупнейшие компании: «Газпром нефть», ЛУКОЙЛ, Сургутнефтегаз, Astra Linux, Концерн «Алмаз Антей», Цифра, ЯТЭК, Газпромбанк, ГРИНЭКО и многие другие. Форум пройдет с 14 по 16 сентября в тюменском Западно-Сибирском инновационном центре.
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