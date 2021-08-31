В Салехарде начался отопительный сезон

В жилых домах тепло дадут при установке температуры ниже +8 °C пресс-служба АО «Салехардэнерго»

В Салехарде с 1 сентября начался отопительный сезон. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе АО «Салехардэнерго».

«Мы успешно завершили все необходимые мероприятия по обеспечению подачи тепла потребителям и готовы к новому отопительному сезону. Сначала теплом обеспечат все здравоохранительные и образовательные учреждения», — заявили в энергокомпании.

В домах жителей столицы округа тепло появится, когда температура воздуха будет держаться ниже +8 °C на протяжении пяти дней. Энергетики также отметили, что начало отопительного сезона регламентирует федеральное законодательство — «Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов».