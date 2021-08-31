31 августа 2021
30 августа 2021

В Салехарде начался отопительный сезон

© Служба новостей «URA.RU»
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В жилых домах тепло дадут при установке температуры ниже +8 °C

В Салехарде с 1 сентября начался отопительный сезон. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе АО «Салехардэнерго».

«Мы успешно завершили все необходимые мероприятия по обеспечению подачи тепла потребителям и готовы к новому отопительному сезону. Сначала теплом обеспечат все здравоохранительные и образовательные учреждения», — заявили в энергокомпании.

В домах жителей столицы округа тепло появится, когда температура воздуха будет держаться ниже +8 °C на протяжении пяти дней. Энергетики также отметили, что начало отопительного сезона регламентирует федеральное законодательство — «Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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