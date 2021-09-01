Мэрии в ЯНАО сэкономят на свете

Расходы на свет уменьшат практически вдвое Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Два муниципалитета в ЯНАО — село Яр-Сале и поселок Сюнай-Сале оснастят умным освещением, которое поможет сэкономить до 55% из бюджета. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ПАО «Ростелеком».

«Это не просто новые лампы, а большая цифровая система управления наружным освещением, на базе которой будут объединены все энергосберегающие фонари села. На территории Яр-Сале и Сюнай-Сале установят десять автоматизированных пунктов включения энерголиний. Все они будут оснащены счетчиками, специализированной системой передачи данных и сим-картами для возможности дистанционного включения и выключения приборов», — передает пресс-служба слова директора Ямало-Ненецкого филиала ПАО «Ростелеком» Александра Оболтина.

Такой системой можно будет управлять даже с телефона. Кроме того, можно будет отследить неисправность в работе каждого светильника и оперативно устранить поломку. Переход на умное освещение реализуется в рамках нацпроекта «Цифровая экономика».

Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО за водоемом начал следить искусственный интеллект. Также в регионе удалось снизить уровень преступности благодаря камерам наблюдения.