В учебном заведении протекает крыша и сыпется штукатурка (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Школа № 10 в Ноябрьске (ЯНАО) требует капитального ремонта. Об этом в социальных сетях сообщил житель на правах анонимности, отмечая, что средства на ремонт учреждения не выделялись и школе приходилось экономить, чтобы распределить деньги на устранение некоторых проблем.

«Прочитал новость на сайте правительства про оснащение школ Ямала. Вот повезло же. А в пищеблоке школы № 10 города Ноябрьска страшно находиться. Вот-вот кусок штукатурки свалится на голову или отпадет часть стены. Ведь капитальное же здание, и это не значит, что его ремонтировать не надо. В таких условиях готовят еду нашим детям», — написал житель в группе «Злой Ноябрянин» в соцсети «ВКонтакте».

Также мужчина отметил, что у здания протекает крыша и из-за дождей может затопить классы. «Обещали деньги дать на ремонт отопления — не дали. Пришлось латать за счет экономии средств», — добавил северянин.

В департамент образования ЯНАО и мэрию Ноябрьска агентство направило запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ не был получен.

Ранее URA.RU сообщало, что в Новом Уренгое из-за незавершенных ремонтных работ в школе №7 дети вынуждены учиться в других учебных заведениях. Власти обещают закончить ремонт до конца сентября.

Обновлено в 14:35

В администрации города рассказали, что в летний период в школе №10 проведен частичный косметический ремонт в кабинетах технологии, английского языка, математики. «Приобретены комплекты мебели для восьми кабинетов. В течение прошедшего учебного года в девяти кабинетах заменили конвекторы системы отопления. В 2022 году в школе будет проведен ремонт мягкой кровли со сменой утеплителя. Также в 2022 году запланированы проектно-изыскательские работы на ремонт отопительной системы и вентиляции, в 2023 году — на капитальный ремонт пищеблока и фасада здания», — прокомментировали в мэрии.

Пищеблок школы № 10 в Ноябрьске Группа «Злой Ноябрянин»

Школе требуется ремонт Группа «Злой Ноябрянин»

Крыша здания протекает Группа «Злой Ноябрянин»