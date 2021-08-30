Детей распределят по другим школам города Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Школу №7 в Новом Уренгое не успели сдать к 1 сентября после реновации. Учеников распределят по другим школам. Об этом URA.RU сообщили в мэрии.

«Подрядчик не завершил ремонтные работы в срок по ряду причин. В ходе ремонта на третьем этаже были обнаружены работы, требующие дополнительных затрат и времени на устранение», — рассказали в мэрии.

Учится в других школах дети будут до конца сентября. Такое решение принято совместно с родителями.

Ранее URA.RU сообщало, что 1 сентября ямальским школьникам не повезет с погодой. Будет пасмурно, также местами пройдут дожди.