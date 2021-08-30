30 августа 2021
29 августа 2021
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В ЯНАО дети не могут вернуться в школу. Во всем винят ремонтников

© Служба новостей «URA.RU»
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ЕГЭ. Курган, егэ, класс, экзамен, карантин, каникулы, школа, школьные парты
Детей распределят по другим школам города Фото:

Школу №7 в Новом Уренгое не успели сдать к 1 сентября после реновации. Учеников распределят по другим школам. Об этом URA.RU сообщили в мэрии.

«Подрядчик не завершил ремонтные работы в срок по ряду причин. В ходе ремонта на третьем этаже были обнаружены работы, требующие дополнительных затрат и времени на устранение», — рассказали в мэрии.

Учится в других школах дети будут до конца сентября. Такое решение принято совместно с родителями.

Ранее URA.RU сообщало, что 1 сентября ямальским школьникам не повезет с погодой. Будет пасмурно, также местами пройдут дожди.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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