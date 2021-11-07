Глава Чечни Рамзан Кадыров помирился с главным редактором телеканала Russia Today Маргаритой Симоньян после скандала из-за драки в Москве. Кадыров рассказал, что они спокойно все обсудили по телефону. Глава Чечни также заступился за Симоньян и назвал недопустимым поведением угрозы и оскорбления в ее адрес.
Пользователи соцсетей извинились перед Кадыровым и попросили его навести порядок среди уроженцев стран Кавказа. Некоторые комментаторы предложили ему приехать в Москву с тайным визитом.
Конфликт между Кадыровым и Симоньян начался после драки в Москве. Четыре человека, предположительно уроженцы стран Кавказа, напали на мужчину с маленьким сыном. Симоньян осудила поведение кавказцев. Ей ответил Кадыров, он попросил ее проверять информацию и заявил, что частые упоминания кавказцев СМИ могут повлечь необратимые последствия. Главный редактор Russia Today сказала, что может критиковать их, потому что сама с точки зрения географии относится к этой национальности.
Подписывайтесь на URA.RU в