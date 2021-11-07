В соцсетях извинились перед Кадыровым после скандала с Симоньян. «Кто-то же должен»

07 ноября 2021 в 22:14 Размер текста - 17 +

Рамзан Кадыров пообщался с Симоньян по телефону Фото: официальный сайт Президента России kremlin.ru Глава Чечни Рамзан Кадыров помирился с главным редактором телеканала Russia Today Маргаритой Симоньян после скандала из-за драки в Москве. Кадыров рассказал, что они спокойно все обсудили по телефону. Глава Чечни также заступился за Симоньян и назвал недопустимым поведением угрозы и оскорбления в ее адрес. Пользователи соцсетей извинились перед Кадыровым и попросили его навести порядок среди уроженцев стран Кавказа. Некоторые комментаторы предложили ему приехать в Москву с тайным визитом. В соцсетях извинились перед главой Чечни Скриншот ВКонтакте Скриншот ВКонтакте Комментаторы посоветовали ему тайно приехать в Москву Скриншот ВКонтакте Другие обратились лично к Кадырову и попросили его разобраться в ситуациях с кавказцами Скриншот ВКонтакте В соцсетях назвали главу Чечни мудрым человеком Скриншот Twitter … и пошутили о его примирении с Симоньян Скриншот Twitter Пользователи заявили, что кто-то из участников конфликта должен извиниться Скриншот Twitter … и предположили, что о Симоньян теперь нельзя говорить плохо Скриншот Twitter Конфликт между Кадыровым и Симоньян начался после драки в Москве. Четыре человека, предположительно уроженцы стран Кавказа, напали на мужчину с маленьким сыном. Симоньян осудила поведение кавказцев. Ей ответил Кадыров, он попросил ее проверять информацию и заявил, что частые упоминания кавказцев СМИ могут повлечь необратимые последствия. Главный редактор Russia Today сказала, что может критиковать их, потому что сама с точки зрения географии относится к этой национальности. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.