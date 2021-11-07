В соцсетях извинились перед Кадыровым после скандала с Симоньян. «Кто-то же должен»

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Клипарт. Сток Сайт президента России, кадыров рамзан
Рамзан Кадыров пообщался с Симоньян по телефону Фото:

Глава Чечни Рамзан Кадыров помирился с главным редактором телеканала Russia Today Маргаритой Симоньян после скандала из-за драки в Москве. Кадыров рассказал, что они спокойно все обсудили по телефону. Глава Чечни также заступился за Симоньян и назвал недопустимым поведением угрозы и оскорбления в ее адрес.

Пользователи соцсетей извинились перед Кадыровым и попросили его навести порядок среди уроженцев стран Кавказа. Некоторые комментаторы предложили ему приехать в Москву с тайным визитом.

В соцсетях извинились перед главой Чечни
Комментаторы посоветовали ему тайно приехать в Москву
Другие обратились лично к Кадырову и попросили его разобраться в ситуациях с кавказцами
В соцсетях назвали главу Чечни мудрым человеком
… и пошутили о его примирении с Симоньян
Пользователи заявили, что кто-то из участников конфликта должен извиниться
… и предположили, что о Симоньян теперь нельзя говорить плохо

Конфликт между Кадыровым и Симоньян начался после драки в Москве. Четыре человека, предположительно уроженцы стран Кавказа, напали на мужчину с маленьким сыном. Симоньян осудила поведение кавказцев. Ей ответил Кадыров, он попросил ее проверять информацию и заявил, что частые упоминания кавказцев СМИ могут повлечь необратимые последствия. Главный редактор Russia Today сказала, что может критиковать их, потому что сама с точки зрения географии относится к этой национальности.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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