Кадыров вступился за Симоньян после спора из-за драки в Москве

Рамзан Кадыров заявил, что СМИ раздувают конфликт Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Глава Чечни Рамзан Кадыров поговорил по телефону с главным редактором телеканала Russia Today Маргаритой Симоньян после их конфликта, который начался из-за обсуждения драки в Москве. Кадыров заявил, что считает недопустимым поведением оскорбления в адрес Симоньян.

«Я бы хотел обратиться к интернету-сообществу, которое набросилось на Симоньян в ее аккаунты с угрозами в личный адрес и оскорбительными словами. Такое поведение ни в коем недопустимо. Есть мнение — высказывайте и аргументируйте, но не переходите рамки разумного», — написал Рамзан Кадыров в своем telegram-канале.

Он сказал, что поговорил по телефону Симоньян и они обсудили все спокойно и без обид. По словам Кадырова, если журналисты и блогеры «раздувают конфликт», то они провоцируют обе стороны на дальнейшие необдуманные действия. В такой ситуации нужно вовремя остановиться, считает глава Чечни.

Конфликт между Симоньян и Кадыровым произошел из-за драки в Москве. В столице четыре мужчины напали на отца с ребенком, участников потасовки задержали. Была информация, что нападавшие являются кавказцами, передает «Царьград». Симоньян сказала, что «приезжие допрыгаются», и осудила их поведение в Москве. В ответ глава Чечни посоветовал Симоньян проверять информацию и предупредил, что частые упоминания кавказцев в СМИ могут быть необратимы. Журналистка заявила, что она имеет право критиковать кавказцев, потому что с точки зрения географии тоже относится к этой национальности.