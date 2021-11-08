08 ноября 2021

Источник: власти ЯНАО не обсуждают отмену QR-кодов

© Служба новостей «URA.RU»
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Пока заболеваемость не снижается, QR-коды и справки будут проверять Фото:
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Коронавирус COVID-19

Власти ЯНАО не планируют отменять ослаблять контроль за посещением торговых центров и мест массового скопления людей и отменять проверку сертификатов о вакцинации. Как рассказали URA.RU источники во властных структурах региона, вопрос закрыт, пока заболеваемость растет.

«С момента введения ограничений грубых нарушений выявлено было не так уж много, а убытки предпринимателей не настолько существенны, чтобы ослаблять контроль посетителей. QR-коды в регионе имеет большинство посетителей, а единичные паникеры погоды не делают. Поэтому власти рассчитывают, что все приспособятся — и население, и бизнесмены», — рассказали собеседники на условиях анонимности.

Получить официального подтверждения слов инсайдера в правительстве ЯНАО не удалось. Тем не менее, источники, близкие к оперштабу говорят о том, что пока заболеваемость не пойдет на спад, ни о каких ослаблениях ограничений по коронавирусу ждать не следует.

При этом по данным оперштаба и Роспотребнадзора, за сутки коронавирус подтвердился у 148 человек. В больницах остаются 913 пациентов, из них 136 в тяжелом состоянии, 22 — на поддержке ИВЛ.

Ранее сообщалось, что обязательные QR-коды для посещения общественных заведений вводятся в ЯНАО с 25 октября. Представители власти контролируют соблюдение режима в крупных городах и наказывают нарушителей.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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