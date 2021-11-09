Власти Тюмени раскрыли, какие льготы введут из-за локдауна

Потерянные доходы бизнеса хотят возместить за счет уменьшения налоговой ставки Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Из-за введения локдауна в Тюменской области бизнесмены получат мораторий на повышение налоговой ставки свыше 2% в 2021 году. Соответствующий законопроект внесен в Тюменскую областную думу губернатором Александром Моором.

«Постановлением правительства на период с 30 октября по 7 ноября 2021 года было принято решение о приостановлении деятельности отдельных организаций и индивидуальных предпринимателей. В качестве мер государственной поддержки предлагается на налоговый период 2021 года снизить для них обязательные платежи», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

В частности, бизнесмены, применяющие упрощенную систему налогообложения, должны будут заплатить со своих доходов 2% (ранее — 3%). Для индивидуальных предпринимателей, работающих по патенту, предлагается применять размер потенциально возможного к получению дохода с коэффициентом 0,7. Это сэкономит бизнесу порядка 250 млн рублей.

Речь идет о тех представителях сообщества, которые работают в наиболее пострадавших от коронавируса областях. В их числе СТО, гостиницы, кинотеатры, фотоателье, массажные салоны, музеи, зоопарки, различные торговые точки, фитнесс и ряд других.

Ранее URA.RU писало, что в связи с введением недельного локдауна губернатор Тюменской области Александр Моор пообещал снизить налоги для малого и среднего бизнеса. По словам главы региона, экономия должна была составить 30%.