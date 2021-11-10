В ЯНАО женщина прописала в своей квартире десятки нелегалов

Жительница Надыма прописала у себя в квартире десятки нелегалов Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В Надыме (ЯНАО) женщина прописала в своей квартире 20 иностранных граждан, а также жителей России, заработав более 50 тысяч рублей. Об этом сообщается на официальном сайте окружной прокуратуры.

«Установлено, что местная жительница, имеющая в собственности квартиру, умышленно незаконно осуществила фиктивную постановку на учет по месту пребывания и по месту проживания 20 иностранных граждан, а также граждан России, за что в последующем от них получила денежные средства в размере 54 тыс. рублей», — говорится в сообщения прокуратуры.

Прокурор направил иск в суд о взыскании с жительницы денег которая она получила от мигрантов. Суд требование удовлетворил и прекратил уголовное дело в отношении обвиняемой из-за ее помощи в раскрытии преступления.

Ранее URA.RU сообщало, что в октябре были задержана сотня незаконных мигрантов в Новом Уренгое. Силовики бросили дополнительные силы для борьбы с нелегалами.