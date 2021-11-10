10 ноября 2021
09 ноября 2021

В ЯНАО женщина прописала в своей квартире десятки нелегалов

© Служба новостей «URA.RU»
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Паслер на строительстве Екатеринбург-ЭКСПО, мигранты, рабочие
Жительница Надыма прописала у себя в квартире десятки нелегалов Фото:

В Надыме (ЯНАО) женщина прописала в своей квартире 20 иностранных граждан, а также жителей России, заработав более 50 тысяч рублей. Об этом сообщается на официальном сайте окружной прокуратуры.

«Установлено, что местная жительница, имеющая в собственности квартиру, умышленно незаконно осуществила фиктивную постановку на учет по месту пребывания и по месту проживания 20 иностранных граждан, а также граждан России, за что в последующем от них получила денежные средства в размере 54 тыс. рублей», — говорится в сообщения прокуратуры.

Прокурор направил иск в суд о взыскании с жительницы денег которая она получила от мигрантов. Суд требование удовлетворил и прекратил уголовное дело в отношении обвиняемой из-за ее помощи в раскрытии преступления.

Ранее URA.RU сообщало, что в октябре были задержана сотня незаконных мигрантов в Новом Уренгое. Силовики бросили дополнительные силы для борьбы с нелегалами.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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