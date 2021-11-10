В Тюмени персонал онкодиспансера заразился коронавирусом

Сотрудников, контактировавших с больными пациентами, отстранили от работы Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сотрудники онкологического диспансера медцентра «Медицинский город» заразились коронавирусом. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области. Ранее в учреждении COVID-19 нашли у нескольких пациентов.

«Среди сотрудников, оказывающих помощь положительным и контактным пациентам в радиологическом отделении №1 онкодиспансера „Медицинского города“, были выявлены случаи заражения новой коронавирусной инфекцией. Работники были незамедлительно отстранены от работы и направлены на лечение. Все 100% сотрудников отделения привиты от коронавируса», — рассказали URA.RU в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области.

Ранее в отделении были выявлены трое пациентов, зараженных COVID-19. В настоящее время в учреждении проводят противоэпидемические мероприятия и заканчивают дезинфекцию. Новых пациентов временно не принимают.

Как сообщало URA.RU, по информации Роспотребнадзора региона, в Тюменской области действуют два очага массового заражения коронавирусом. Один из них — в центре для реабилитации наркозависимых (12 зараженных), второй — в центре восстановительной медицины и реабилитации «Снежинка» (заболели 11 детей).