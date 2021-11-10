10 ноября 2021
09 ноября 2021

В Тюмени персонал онкодиспансера заразился коронавирусом

© Служба новостей «URA.RU»
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Сотрудников, контактировавших с больными пациентами, отстранили от работы Фото:
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Коронавирус COVID-19

Сотрудники онкологического диспансера медцентра «Медицинский город» заразились коронавирусом. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области. Ранее в учреждении COVID-19 нашли у нескольких пациентов.

«Среди сотрудников, оказывающих помощь положительным и контактным пациентам в радиологическом отделении №1 онкодиспансера „Медицинского города“, были выявлены случаи заражения новой коронавирусной инфекцией. Работники были незамедлительно отстранены от работы и направлены на лечение. Все 100% сотрудников отделения привиты от коронавируса», — рассказали URA.RU в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области.

Ранее в отделении были выявлены трое пациентов, зараженных COVID-19. В настоящее время в учреждении проводят противоэпидемические мероприятия и заканчивают дезинфекцию. Новых пациентов временно не принимают.

Как сообщало URA.RU, по информации Роспотребнадзора региона, в Тюменской области действуют два очага массового заражения коронавирусом. Один из них — в центре для реабилитации наркозависимых (12 зараженных), второй — в центре восстановительной медицины и реабилитации «Снежинка» (заболели 11 детей).

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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