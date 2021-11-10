В ЯНАО экстренно сел самолет с вахтовиками

В Надыме самолет с вахтовиками приземлился из-за технической неисправности Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В аэропорту Надыма из-за технической неисправности приземлился самолет с вахтовиками авиакомпании «Газпром авиа», летевший из Ноябрьска в Москву. Предварительно, причиной посадки стала неисправность системы кондиционирования. Об этом рассказали в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

«В аэропорту города Надым по предварительной технической причине (неисправность системы кондиционирования) произвело посадку воздушное судно авиакомпании „Газпром авиа“, выполнявшее чартерный рейс сообщением Ноябрьск-Москва. На борту находились 29 пассажиров», — сказано в сообщении официального telegram-канала прокуратуры.

На данный момент все рабочие размещены в гостинице. Их вылет перенесли на утро следующего дня. «Новоуренгойской транспортной прокуратурой организована проверка в сфере безопасности полетов», — заключили в пресс-службе.

Ранее URA.RU писало, что это не первая неисправность с воздушными судами компании «Газпром авиа». В этом же месяце вертолет компании, выполнявший рейс из Нового Уренгоя в Новый Порт, вынужден был вернуться на аэродром вылета из-за технической неполадки.