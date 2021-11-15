Мошенники стали копировать голоса, чтобы красть данные россиян

Источником голосовых данных являются видео из соцсетей и записи разговоров Фото: Наталья Чернохатова

Мошенники научились копировать голоса россиян для выманивания денег. Преступники используют нейросети для создания «звукового двойника». Об этом рассказал эксперт по информационной безопасности Алексей Лукацкий.

«Если речь идет о достаточно хорошо обученной нейросети, то, к сожалению, на слух, особенно при не очень качественной телефонной связи, отличить алгоритмическую речь от реальной будет достаточно сложно. И мы действительно можем подумать, что звонит наш родственник или какой-то близкий человек» — рассказал Лукацкий «радио Sputnik».

По словам эксперта по безопасности, источниками для кражи голосовых данных могут стать записанные телефонные разговоры, видео, выложенные в соцсетях, а в случае, когда речь идет об атаке на конкретного человека, то голос могут записать с помощью микрофона в общественном месте. Лукацкий говорит, что обезопасить себя можно только с помощью проверки информации, полученной по телефону.

«Единственная рекомендация — перезвонить человеку, от имени которого осуществлялся звонок, и уточнить, действительно ли он это делал. Это нужно в том случае, если от нас требуются какие-то действия: заплатить или какие-то иные действия произвести — назвать код, логин, пароль», — предупреждает эксперт.

Ранее URA.RU сообщало, что мошенники придумали новый способ обмана россиян. Злоумышленники предлагают людям высокооплачиваемую работу, не требующую специальных навыков и рекомендуют завести аккаунт на специализированных порталах, с которого впоследствии похищаются деньги, либо оформляется кредит на держателя.