Мост закрыли на ремонт в ноябре 2020 года (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Власти Салехарда (ЯНАО) не успели вовремя открыть долгожданный мост через реку Шайтанка, который уже год находится на ремонте. Как сообщает URA.RU инсайдер в политическом истеблишменте, мэрия и подрядчик АО «Ямалтрансстрой», принадлежавшее депутату Тюменской облдумы Игорю Наку, прикрыли свой провал, сославшись на сильные морозы и невозможность закончить проект сейчас.

«Глава Салехарда Алексей Титовский еще в октябре анонсировал открытие моста через Шайтанку по улице Объездная, которое планировалось в ноябре этого года. Однако ноябрь подходит к концу, а мост все также закрыт. Компания Игоря Нака „Ямалтрнасстрой“, которая выиграла контракт на реконструкцию объездной дороги и ремонт этого моста скромно сказала, что техника якобы в сильные двадцатиградусные морозы не выдерживает и ремонт затягивается», — рассказал агентству источник.

По данным сайта госзакупок, в марте 2020 года муниципальный контракт за 645 миллионов рублей на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Реконструкция улицы Объездная в Салехарде» получила компания «Ямалтрансстрой», которая была единственным участником аукциона. В условиях контракта также указано строительство моста через Шайтанку. При этом, в сентябре этого года правительство Ямала из окружного бюджета выделило Салехарду еще почти 16 миллионов на ремонт данного моста.

В администрации агентству сказали, что конкретной даты открытия моста в ноябре не озвучивалось. «Открытие дороги для движения транспорта планируется до конца текущего года», — добавили в ведомстве. Дозвониться Игорю Наку не удалось — на звонки по известным агентству телефонам бизнесмен не ответил.

Ранее URA.RU сообщало, что компания депутата Игоря Нака была замешана в скандальном деле. В отношении руководителей ОАО «Мостострой-13» (дочка «Ямалтрансстрой») Владимира Горшкова, Игоря Босого и Александра Юдина завели уголовное дело за кражу у «Газпрома» 788 млн рублей.