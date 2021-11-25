25 ноября 2021

Тюменские власти определились, где строить крематорий

© Служба новостей «URA.RU»
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Червишевское кладбище. Тюмень, червишевское кладбище
Крематорий планируют построить недалеко от кладбищ Червишевского тракта Фото:

Первый крематорий в Тюмени планируется построить в районе кладбищ Червишевского тракта. Об этом URA.RU сообщили в городской администрации. В ноябре тюменские чиновники одобрили регламент работы учреждений такого типа.

«Размещение крематория запланировано на южных территориях в районе Червишевского тракта в функциональной зоне кладбищ, в соответствии с предельными значениями расчетных показателей, установленными региональными нормативами градостроительного проектирования, утвержденными постановлением правительства Тюменской области от 19.03.2008 № 82-п, по обеспеченности населения местами захоронения и организации ритуальных услуг для расчетного количества населения города Тюмени», — пояснили агентству в городской администрации.

При этом на сегодня решение по разработке проектной документации и строительству крематория за счет средств бюджета Тюмени администрацией города не принято. Чиновники не исключают, что учреждение может быть построено с привлечением частных инвестиций. Положения действующего законодательства в сфере погребения этого не запрещают.

Ранее URA.RU писало о том, что жители деревни Падерина Тюменского района выступили против строительства крематория рядом с их населенным пунктом. Они были возмущены тем, что его собираются построить в 500 метрах от населенного пункта.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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