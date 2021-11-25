В тюменских магазинах выросли цены на продукты

Тюменцы заметили, что в магазинах подорожали фрукты, овощи и молочная продукция Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В тюменских магазинах выросли цены на фрукты, овощи и молочную продукцию. Об этом URA.RU рассказали горожане, которые заметили разницу в стоимости. По их словам, рост цен в процентном соотношении, по сравнению с началом октября, составил около 10%.

«В гипермаркетах творог подорожал примерно на 15 рублей. Тот, что я обычно покупаю, еще месяц назад стоило 115 рублей. Сейчас — не меньше 130. Молоко тоже дорожает. А то, которое не дорожает, становится меньше в объеме. То есть, раньше в пачке был полноценный литр молока, потом стали продавать по 900 миллилитров, а сейчас уже 800 миллилитров. Видимо, только за счет этого и удается сдерживать цены. Это ужасно», — пояснил в беседе с URA.RU один из покупателей.

Другой собеседник агентства заметил, что цены на овощи и фрукты также выросли. «В той или иной степени, подорожали практически все фрукты и овощи. Еще месяц назад я покупал килограмм яблок за 60 рублей. Сейчас те же яблоки стоят 70 рублей. Огурцы, помидоры, бананы — пусть несущественно, но выросли в цене. Это заметно», — отметил собеседник агентства.

В крупнейшие торговые сети, работающие на территории Тюмени, направлены письменные запросы. Аналогичный запрос направлен в адрес регионального УФАС по Тюменской области. Ранее URA.RU писало о том, что с полок гипермаркетов исчезла индейка. А мясо кур подорожало, в среднем, на 20%.