В Кургане продают второй памятник архитектуры за месяц. Фото

02 декабря 2021 в 12:54 Размер текста - 17 +

Здание в центре Кургана оценили в 6,97 млн рублей (архивное фото) Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Областные власти выставили на торги памятник архитектуры «Дом жилой Андреева», расположенный на улице Советской в Кургане. Объявление об этом опубликовано на сайте регионального департамента имущественных и земельных отношений. Ранее на торги выставили еще один курганский памятник архитектуры — «Здание аптеки К. С. Земянского» на улице Куйбышева. «Лот №1. Здание „Дом жилой Андреева“, назначение: нежилое, площадь 350,5 кв. м, адрес: город Курган, улица Советская, 88. Право государственной собственности Курганской области подтверждается выпиской из ЕГРН. Здание является объектом культурного наследия регионального значения», — указано в аукционной документации. Одним из условий конкурса по продаже здания является проведение работ по сохранению объекта культурного наследия. В течение шести месяцев с даты подписания договора купли-продажи покупатель должен провести научно-исследовательские, изыскательские, проектные работы, а в течение года — консервационные, ремонтные, реставрационные работы, приспособить здание для современного использования и благоустроить территорию. Аукцион назначен на 28 декабря, заявки на участие в нем принимаются до 22 декабря. Начальная цена торгов — 6,97 млн рублей. Предыдущие попытки продать это здание предпринимались в 2017 году. Тогда за него просили сначала 17,4 млн, а затем 14,1 млн рублей, но желающих выкупить памятник архитектуры не нашлось. В 2020 году власти неоднократно пытались найти арендатора здания. С пятой попытки взять здание в аренду за 60 тысяч рублей в месяц согласилось московское «РП-ПРОМ», которое было единственным участником торгов. Ранее URA.RU сообщало, что АО «Курганфармация», которое принадлежит властям региона, выставило на торги памятник архитектуры «Здание аптеки К. С. Земянского». Аукцион назначен на 23 декабря, начальная цена — 12,45 млн рублей. Фото: torgi.kurganobl.ru Фото: torgi.kurganobl.ru Фото: torgi.kurganobl.ru Фото: torgi.kurganobl.ru Фото: torgi.kurganobl.ru Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Курган » и в viber-канале « Курган », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Областные власти выставили на торги памятник архитектуры «Дом жилой Андреева», расположенный на улице Советской в Кургане. Объявление об этом опубликовано на сайте регионального департамента имущественных и земельных отношений. Ранее на торги выставили еще один курганский памятник архитектуры — «Здание аптеки К. С. Земянского» на улице Куйбышева. «Лот №1. Здание „Дом жилой Андреева“, назначение: нежилое, площадь 350,5 кв. м, адрес: город Курган, улица Советская, 88. Право государственной собственности Курганской области подтверждается выпиской из ЕГРН. Здание является объектом культурного наследия регионального значения», — указано в аукционной документации. Одним из условий конкурса по продаже здания является проведение работ по сохранению объекта культурного наследия. В течение шести месяцев с даты подписания договора купли-продажи покупатель должен провести научно-исследовательские, изыскательские, проектные работы, а в течение года — консервационные, ремонтные, реставрационные работы, приспособить здание для современного использования и благоустроить территорию. Аукцион назначен на 28 декабря, заявки на участие в нем принимаются до 22 декабря. Начальная цена торгов — 6,97 млн рублей. Предыдущие попытки продать это здание предпринимались в 2017 году. Тогда за него просили сначала 17,4 млн, а затем 14,1 млн рублей, но желающих выкупить памятник архитектуры не нашлось. В 2020 году власти неоднократно пытались найти арендатора здания. С пятой попытки взять здание в аренду за 60 тысяч рублей в месяц согласилось московское «РП-ПРОМ», которое было единственным участником торгов. Ранее URA.RU сообщало, что АО «Курганфармация», которое принадлежит властям региона, выставило на торги памятник архитектуры «Здание аптеки К. С. Земянского». Аукцион назначен на 23 декабря, начальная цена — 12,45 млн рублей.