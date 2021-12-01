01 декабря 2021
30 ноября 2021

Предпринимателя из ЯНАО наказали за торговлю аксессуарами Apple

© Служба новостей «URA.RU»
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Контрафактные товары были уничтожены по решению суда Фото:

Суд наказал предпринимателя из Салехарда за торговлю аксессуарами для телефонов с маркировкой Apple. Как сообщается на официальном сайте прокуратуры ЯНАО, коммерсант не имел разрешения на реализацию товаров данного бренда.

«Судом установлено, что летом 2021 года коммерсант приобрел в целях реализации аксессуары для телефонов с маркировкой Apple. Без разрешения владельцев товарных знаков он реализовывал указанную продукцию в торговом центре „Апельсин“ в Салехарде», — говорится в сообщении.

Суд оштрафовал жителя Салехарда на 20 тысяч рублей, а изъятые 142 аксессуара были уничтожены. Предприниматель торговал контрафактными товарами до 11 ноября 2021 года.

Ранее URA.RU сообщало, что магазин «Экономмаркет» в Салехарде оштрафован за незаконную реализацию брендовых изделий Apple и New Balance. По информации агентства штраф был оплачен.

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Суд наказал предпринимателя из Салехарда за торговлю аксессуарами для телефонов с маркировкой Apple. Как сообщается на официальном сайте прокуратуры ЯНАО, коммерсант не имел разрешения на реализацию товаров данного бренда. «Судом установлено, что летом 2021 года коммерсант приобрел в целях реализации аксессуары для телефонов с маркировкой Apple. Без разрешения владельцев товарных знаков он реализовывал указанную продукцию в торговом центре „Апельсин“ в Салехарде», — говорится в сообщении. Суд оштрафовал жителя Салехарда на 20 тысяч рублей, а изъятые 142 аксессуара были уничтожены. Предприниматель торговал контрафактными товарами до 11 ноября 2021 года. Ранее URA.RU сообщало, что магазин «Экономмаркет» в Салехарде оштрафован за незаконную реализацию брендовых изделий Apple и New Balance. По информации агентства штраф был оплачен.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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