Предпринимателя из ЯНАО наказали за торговлю аксессуарами Apple

Контрафактные товары были уничтожены по решению суда Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Суд наказал предпринимателя из Салехарда за торговлю аксессуарами для телефонов с маркировкой Apple. Как сообщается на официальном сайте прокуратуры ЯНАО, коммерсант не имел разрешения на реализацию товаров данного бренда.

«Судом установлено, что летом 2021 года коммерсант приобрел в целях реализации аксессуары для телефонов с маркировкой Apple. Без разрешения владельцев товарных знаков он реализовывал указанную продукцию в торговом центре „Апельсин“ в Салехарде», — говорится в сообщении.

Суд оштрафовал жителя Салехарда на 20 тысяч рублей, а изъятые 142 аксессуара были уничтожены. Предприниматель торговал контрафактными товарами до 11 ноября 2021 года.

Ранее URA.RU сообщало, что магазин «Экономмаркет» в Салехарде оштрафован за незаконную реализацию брендовых изделий Apple и New Balance. По информации агентства штраф был оплачен.