06 декабря 2021

УФАС возбудило дело из-за логотипа Кургана. Его создала фирма, где работал сын экс-чиновницы

© Служба новостей «URA.RU»
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УФАС проверит закупку айдентики Кургана через Фонд «Инвестиционное агентство Курганской области» (архивное фото) Фото:

Управление федеральной антимонопольной службы по Курганской области возбудило дело против Фонда «Инвестиционное агентство Курганской области» из-за закупки логотипа Кургана. После трехмесячной проверки специалисты усмотрели признаки нарушения антимонопольного законодательства, о чем сообщили в ответ на обращение блогера Ильи Винштейна.

«Мне пришел ответ от УФАС по Курганской области. Антимонопольная служба решила возбудить дело по признакам нарушения Фондом „Инвестиционное агентство Курганской области“ части 1 статьи 17 ФЗ № 135 „О защите конкуренции“. Будет создана комиссия по рассмотрению дела о нарушении антимонопольного законодательства», — сообщил Илья Винштейна на своей странице во «ВКонтакте».

Комиссию по делу возглавит руководитель регионального УФАС Татьяна Соболевская. Членами комиссии станут заместители руководителя.

В сентябре блогер обратился в УФАС с просьбой проверить закупку логотипа Кургана. По мнению Винштейна, имеется конфликт интересов и аффилированность между подрядчиком и заказчиком. Ранее URA.RU писало, что сын экс-директора департамента информационной политики Курганской области Анастасии Гусаровой работает в екатеринбургской компании «Be Brand People», которая в августе презентовала новую айдентику региона (логотип, брендбук и слоган). В пресс-службе правительства Курганской области ответили, что выбор компании для разработки айдентики проведен по итогам конкурсной процедуры из трех коммерческих предложений. Запрос на разработку айдентики был размещен на официальном сайте Фонда «Инвестиционное агентство Курганской области». Стоимость контракта не сообщается. Новый логотип раскритиковали курганцы, экс-чиновники и блогер-урбанист Илья Варламов.

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Управление федеральной антимонопольной службы по Курганской области возбудило дело против Фонда «Инвестиционное агентство Курганской области» из-за закупки логотипа Кургана. После трехмесячной проверки специалисты усмотрели признаки нарушения антимонопольного законодательства, о чем сообщили в ответ на обращение блогера Ильи Винштейна. «Мне пришел ответ от УФАС по Курганской области. Антимонопольная служба решила возбудить дело по признакам нарушения Фондом „Инвестиционное агентство Курганской области“ части 1 статьи 17 ФЗ № 135 „О защите конкуренции“. Будет создана комиссия по рассмотрению дела о нарушении антимонопольного законодательства», — сообщил Илья Винштейна на своей странице во «ВКонтакте». Комиссию по делу возглавит руководитель регионального УФАС Татьяна Соболевская. Членами комиссии станут заместители руководителя. В сентябре блогер обратился в УФАС с просьбой проверить закупку логотипа Кургана. По мнению Винштейна, имеется конфликт интересов и аффилированность между подрядчиком и заказчиком. Ранее URA.RU писало, что сын экс-директора департамента информационной политики Курганской области Анастасии Гусаровой работает в екатеринбургской компании «Be Brand People», которая в августе презентовала новую айдентику региона (логотип, брендбук и слоган). В пресс-службе правительства Курганской области ответили, что выбор компании для разработки айдентики проведен по итогам конкурсной процедуры из трех коммерческих предложений. Запрос на разработку айдентики был размещен на официальном сайте Фонда «Инвестиционное агентство Курганской области». Стоимость контракта не сообщается. Новый логотип раскритиковали курганцы, экс-чиновники и блогер-урбанист Илья Варламов.
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