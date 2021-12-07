Навальный стал швеей

07 декабря 2021 в 15:31 Размер текста - 17 +

Алексей Навальный сменил профессию Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Дело Алексея Навального Блогер Алексей Навальный, приговоренный к тюремному сроку, выбрал новую профессию. Теперь он швея. Об этом сообщил он сам в своем telegram-канале. «Все-таки решил я быть подальше от должностей номенклатурных и записался в швейный цех. Поближе к „людской массе“. Значит, швея, сказало начальство», — написал Навальный. Он также раскрыл и свое отношение к феминитивам, феминисткам и названию профессий в женском роде применительно к мужчинам. Навальный теперь уверен, что понимает споры в интернете на этот счет. «Вот, думаю, что за люди такие? Обязательно надо сказать „швея“ в женском роде, чтоб поддеть. Слова „швей“ вроде бы нет, но название этой профессии в мужском роде точно должно быть. А потом смотрю в заявлении на обучение: „швея“, и на всех стендах, и во всех документах», — дополнил он.\ В итоге блогер выяснил, что сама профессия так и называется, мужского рода у нее нет. Он раскаялся, что смеялся над феминистками, а теперь жизнь посмеялась над ним самим. Навальный также сделал запрос обществу на мужской род профессии «швея». «Швейк? Швендр? Швелендр? Швелуэпсер?» — пошутил мужчина. Навального в 2021 году приговорили к 2,8 годам тюрьмы после его возвращения из Германии. Его задержали в аэропорту Шереметьево сразу после прилета. ФСИН попросила заменить ему условный срок по делу «Ив Роше» реальным — за нарушение правил поведения при условном сроке. Навальный теперь находится в ИК-2 в Покрове. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Блогер Алексей Навальный, приговоренный к тюремному сроку, выбрал новую профессию. Теперь он швея. Об этом сообщил он сам в своем telegram-канале. «Все-таки решил я быть подальше от должностей номенклатурных и записался в швейный цех. Поближе к „людской массе“. Значит, швея, сказало начальство», — написал Навальный. Он также раскрыл и свое отношение к феминитивам, феминисткам и названию профессий в женском роде применительно к мужчинам. Навальный теперь уверен, что понимает споры в интернете на этот счет. «Вот, думаю, что за люди такие? Обязательно надо сказать „швея“ в женском роде, чтоб поддеть. Слова „швей“ вроде бы нет, но название этой профессии в мужском роде точно должно быть. А потом смотрю в заявлении на обучение: „швея“, и на всех стендах, и во всех документах», — дополнил он.\ В итоге блогер выяснил, что сама профессия так и называется, мужского рода у нее нет. Он раскаялся, что смеялся над феминистками, а теперь жизнь посмеялась над ним самим. Навальный также сделал запрос обществу на мужской род профессии «швея». «Швейк? Швендр? Швелендр? Швелуэпсер?» — пошутил мужчина. Навального в 2021 году приговорили к 2,8 годам тюрьмы после его возвращения из Германии. Его задержали в аэропорту Шереметьево сразу после прилета. ФСИН попросила заменить ему условный срок по делу «Ив Роше» реальным — за нарушение правил поведения при условном сроке. Навальный теперь находится в ИК-2 в Покрове.