Мать помогла тюменскому экс-чиновнику украсть 5 млн рублей

Ольга Фролова также работала в администрации Тюмени Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Ленинский суд Тюмени отправил под домашний арест мать бывшего директора департамента дорожной инфраструктуры и транспорта администрации Тюмени Игоря Фролова Ольгу Фролову. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области. По версии следствия, она помогла ему похитить из бюджета 5 млн рублей.

«Ленинский районный суд Тюмени рассмотрел ходатайство следователя СУ СК РФ по Тюменской области об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Ольги Фроловой — матери Игоря Фролова. Ей предъявлено обвинение по той же статье, что и сыну (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Суд избрал Ольге Фроловой меру пресечения в виде домашнего ареста по 5 февраля 2022 года», — указано в сообщении объединенной пресс-службы судебной системы Тюменской области.

По версии следствия, Ольга Фролова, являясь сотрудником департамента дорожной инфраструктуры и транспорта администрации Тюмени, вместе с сыном, используя служебное положение, похитила из бюджета около 5 миллионов рублей. Сам Фролов также просил оставить его под домашним арестом, но суд отправил его в СИЗО до 2 февраля 2022 года.

Бывший директор городского дептранса Игорь Фролов был задержан 6 декабря по подозрению в мошенничестве. Ему грозит до 10 лет лишения свободы. В региональном СК по Тюменской области отметили, что расследование уголовного дела продолжается.