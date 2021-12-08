В ЯНАО лихач протащил полицейского по асфальту на своей машине

09 декабря 2021 в 17:38 Размер текста - 17 +

Водитель из Ноябрьска на своей машине протащил полицейского по асфальту Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Ноябрьске водитель во время погони за ним экипажей ГИБДД и ППС протащил по асфальту полицейского. Как сообщается на официальном сайте СКР ЯНАО, сотрудник правоохранительных органов попытался открыть дверь машины нарушителя. «Поскольку на законные требования остановиться водитель не отреагировал, было организовано его преследование несколькими экипажами ГИБДД и ППСП. После принудительной остановки автомобиля, сотрудник ППС взялся за ручку водительской двери, чтобы ее открыть. В этот момент нарушитель внезапно начал движение, протащив полицейского по асфальту и причинив тому телесные повреждения», — говорится в сообщении следственного комитета. В ходе расследования было установлено, что водитель был в состоянии алкогольного опьянения, а также являлся неоднократно судимым за совершение преступлений в области безопасности дорожного движения. В отношении него была избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, за которую выступило следствие. Уголовное дело по факту применение насилия к представителю врасти было передано для рассмотрения в суд. Ранее URA.RU сообщало, что житель Нового Уренгоя отправился на 9 месяцев в колонию строгого режима за укушенного полицейского. Виновный на момент преступления находился в состоянии алкогольного опьянения. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Ямал » и в viber-канале « Ямал », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В Ноябрьске водитель во время погони за ним экипажей ГИБДД и ППС протащил по асфальту полицейского. Как сообщается на официальном сайте СКР ЯНАО, сотрудник правоохранительных органов попытался открыть дверь машины нарушителя. «Поскольку на законные требования остановиться водитель не отреагировал, было организовано его преследование несколькими экипажами ГИБДД и ППСП. После принудительной остановки автомобиля, сотрудник ППС взялся за ручку водительской двери, чтобы ее открыть. В этот момент нарушитель внезапно начал движение, протащив полицейского по асфальту и причинив тому телесные повреждения», — говорится в сообщении следственного комитета. В ходе расследования было установлено, что водитель был в состоянии алкогольного опьянения, а также являлся неоднократно судимым за совершение преступлений в области безопасности дорожного движения. В отношении него была избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, за которую выступило следствие. Уголовное дело по факту применение насилия к представителю врасти было передано для рассмотрения в суд. Ранее URA.RU сообщало, что житель Нового Уренгоя отправился на 9 месяцев в колонию строгого режима за укушенного полицейского. Виновный на момент преступления находился в состоянии алкогольного опьянения.