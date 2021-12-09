МРОТ в Курганской области вырастет на 1 300 рублей

Изменения начнут действовать с 2022 года Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Минимальный размер оплаты труда в Курганской области с 2022 года будет составлять 15973,5 рубля. В 2021 году он был равен 14710,8 рубля. Данная информация размещена на сайте Главного управления по труду и занятости населения Курганской области.

«6 декабря 2021 года президент РФ подписал закон о повышении МРОТ до 13 890 рублей. Таким образом, с 1 января 2022 года МРОТ в Курганской области, как для бюджетного сектора экономики, так и внебюджетного сектора устанавливается на уровне 15973,5 рубля (МРОТ — 13890 рублей + 15% уральского коэффициента при условии отработки нормы рабочего времени)», — указано в сообщении.

В 2021 году МРОТ в России составлял 12 792 рубля. Среди пользователей соцсетей оказались как те, кто считает новый МРОТ достаточным, так и те, кто полагает, что он самый низкий в мире.