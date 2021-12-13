Депутат ГД объяснил, при каких условиях QR-коды не потребуются

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Проверка QR кодов. Екатеринбург, проверка qr-кода, проверка куаркода
QR-коды уже проверяют в общественных местах Фото:
новость из сюжета
В России повсеместно введут QR-коды

Глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев объяснил, при каких условиях не понадобится вводить нормы, связанные с QR-кодами. Его слова приводит РИА «Новости».

«Как будет ситуация исправляться — может, не потребуется введения мер защитных», — цитирует слова Пискарева агентство. Депутат подчеркнул, что QR-коды были введены для защиты россиян, а не для ограничения их свободы.

Пискарев чуть ранее сказал, что закон о введении QR-кодов в общественных местах, скорее всего, не успеют принять до конца 2021 года. Он добавил — в регионах,в целом, поддерживают введение данной нормы.

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Глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев объяснил, при каких условиях не понадобится вводить нормы, связанные с QR-кодами. Его слова приводит РИА «Новости». «Как будет ситуация исправляться — может, не потребуется введения мер защитных», — цитирует слова Пискарева агентство. Депутат подчеркнул, что QR-коды были введены для защиты россиян, а не для ограничения их свободы. Пискарев чуть ранее сказал, что закон о введении QR-кодов в общественных местах, скорее всего, не успеют принять до конца 2021 года. Он добавил — в регионах,в целом, поддерживают введение данной нормы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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