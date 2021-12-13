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Компании Тюмени готовы платить за корпоратив, несмотря на запрет

© Служба новостей «URA.RU»
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Караоке Баттл 6. Екатеринбург, веселье, воздушные шарики, вечеринка, ночной клуб, толпа ликует, праздник
Официально корпоративы в Тюменской области запрещены, но спрос на их организацию растет (архивное фото) Фото:

Новогодний корпоратив обойдется компаниям Тюмени в среднем от 116 000 рублей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе сервиса «Авито.Услуги». Спрос на услуги организаторов корпоративов вырос, хотя официально на территории Тюменской области проведение подобных вечеринок под запретом из-за пандемии.

«С 7 октября по 2 декабря 2021 года (по сравнению с аналогичным периодом 2020 года) спрос на услуги по проведению корпоративов в Тюмени вырос на 25%. Организация праздника обойдется в сумму от 116 300 рублей из расчета шесть часов мероприятия на 50 человек и без учета алкоголя», — рассказали URA.RU в пресс-службе сервиса «Авито Услуги».

Подарки для сотрудников будут стоить руководству около 1 000 рублей на человека. Наиболее популярными презентами стали наборы с шоколадом (со съедобным логотипом компании), мыло ручной работы или именные кружки.

Аренда зала для корпоратива, учитывая выросший на 107% спрос, в среднем начинается от 600 рублей в час. Украшение помещения — еще 700 рублей за час работы декоратора. Праздничный стол фирмы по кейтерингу готовы накрыть, исходя из ценника в 1 000 рублей на человека. А ведущий мероприятия возьмет с заказчиков порядка 2 000 рублей в час.

В настоящее время в Тюменской области запрещено проведение корпоративных мероприятий. Ограничение содержится в постановлении правительства региона «О режиме повышенной готовности». Запрет действует по 31 декабря.

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Новогодний корпоратив обойдется компаниям Тюмени в среднем от 116 000 рублей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе сервиса «Авито.Услуги». Спрос на услуги организаторов корпоративов вырос, хотя официально на территории Тюменской области проведение подобных вечеринок под запретом из-за пандемии. «С 7 октября по 2 декабря 2021 года (по сравнению с аналогичным периодом 2020 года) спрос на услуги по проведению корпоративов в Тюмени вырос на 25%. Организация праздника обойдется в сумму от 116 300 рублей из расчета шесть часов мероприятия на 50 человек и без учета алкоголя», — рассказали URA.RU в пресс-службе сервиса «Авито Услуги». Подарки для сотрудников будут стоить руководству около 1 000 рублей на человека. Наиболее популярными презентами стали наборы с шоколадом (со съедобным логотипом компании), мыло ручной работы или именные кружки. Аренда зала для корпоратива, учитывая выросший на 107% спрос, в среднем начинается от 600 рублей в час. Украшение помещения — еще 700 рублей за час работы декоратора. Праздничный стол фирмы по кейтерингу готовы накрыть, исходя из ценника в 1 000 рублей на человека. А ведущий мероприятия возьмет с заказчиков порядка 2 000 рублей в час. В настоящее время в Тюменской области запрещено проведение корпоративных мероприятий. Ограничение содержится в постановлении правительства региона «О режиме повышенной готовности». Запрет действует по 31 декабря.
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