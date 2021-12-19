19 декабря 2021
18 декабря 2021
17 декабря 2021

Жители Тюмени обнаружили мертвых крыс на детской площадке. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Екатеринбурга, снег, зима, детская площадка, сугробы
Жильцы жаловались в управляющую компанию, но результата не последовало Фото:

На детской площадке улицы Белинского, 1а в Тюмени жители обнаружили мертвых крыс. Как сообщает один из очевидцев в социальных сетях, остальные грызуны бегают по всей улице, роются в мусорных баках и залезают под капоты машин.

«Адрес: ул. Белинского, дом 1А. Это мусорные баки и площадка у первого подъезда. Крысы ходят толпами, лежат дохлые на новой детской площадке. Лазят под капоты автомобилей. Просим принять меры. УК говорит, что их травили. Но результата нет! Антисанитария и опасность для детей, жильцов, техники», — написал анонимный житель в группе «ЧС Тюмень» во «ВКонтакте».

Жители добавили, что крысы бегут с территории военного училища. «УК „Запад“ говорит, что будет травить животных только в подвале дома. А крыс все больше и больше. И бегут они из-под забора территории ТВВИКУ. В ЖК „Акварель“ такая же история. Тоже из-под забора ТВВИКУ бегут. Надо там травить в первую очередь», — написала Юлия Князева.

На пост отреагировал Роспотребнадзор. «Чтобы разобраться в данной ситуации, направьте официальное обращение в Управление Роспотребнадзора по Тюменской области», — ответили в ведомстве.

Ранее URA.RU сообщало, что двор в центре Тюмени оккупировала стая крыс. Тюменцы винят в этом кафе и рестораны доставки, которые выкидывают мусор в те же места, что и жители.

Мертвая крыса на детской горке
Грызуны во дворе

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На детской площадке улицы Белинского, 1а в Тюмени жители обнаружили мертвых крыс. Как сообщает один из очевидцев в социальных сетях, остальные грызуны бегают по всей улице, роются в мусорных баках и залезают под капоты машин. «Адрес: ул. Белинского, дом 1А. Это мусорные баки и площадка у первого подъезда. Крысы ходят толпами, лежат дохлые на новой детской площадке. Лазят под капоты автомобилей. Просим принять меры. УК говорит, что их травили. Но результата нет! Антисанитария и опасность для детей, жильцов, техники», — написал анонимный житель в группе «ЧС Тюмень» во «ВКонтакте». Жители добавили, что крысы бегут с территории военного училища. «УК „Запад“ говорит, что будет травить животных только в подвале дома. А крыс все больше и больше. И бегут они из-под забора территории ТВВИКУ. В ЖК „Акварель“ такая же история. Тоже из-под забора ТВВИКУ бегут. Надо там травить в первую очередь», — написала Юлия Князева. На пост отреагировал Роспотребнадзор. «Чтобы разобраться в данной ситуации, направьте официальное обращение в Управление Роспотребнадзора по Тюменской области», — ответили в ведомстве. Ранее URA.RU сообщало, что двор в центре Тюмени оккупировала стая крыс. Тюменцы винят в этом кафе и рестораны доставки, которые выкидывают мусор в те же места, что и жители.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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