Жильцы жаловались в управляющую компанию, но результата не последовало Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

На детской площадке улицы Белинского, 1а в Тюмени жители обнаружили мертвых крыс. Как сообщает один из очевидцев в социальных сетях, остальные грызуны бегают по всей улице, роются в мусорных баках и залезают под капоты машин.

«Адрес: ул. Белинского, дом 1А. Это мусорные баки и площадка у первого подъезда. Крысы ходят толпами, лежат дохлые на новой детской площадке. Лазят под капоты автомобилей. Просим принять меры. УК говорит, что их травили. Но результата нет! Антисанитария и опасность для детей, жильцов, техники», — написал анонимный житель в группе «ЧС Тюмень» во «ВКонтакте».

Жители добавили, что крысы бегут с территории военного училища. «УК „Запад“ говорит, что будет травить животных только в подвале дома. А крыс все больше и больше. И бегут они из-под забора территории ТВВИКУ. В ЖК „Акварель“ такая же история. Тоже из-под забора ТВВИКУ бегут. Надо там травить в первую очередь», — написала Юлия Князева.

На пост отреагировал Роспотребнадзор. «Чтобы разобраться в данной ситуации, направьте официальное обращение в Управление Роспотребнадзора по Тюменской области», — ответили в ведомстве.

Ранее URA.RU сообщало, что двор в центре Тюмени оккупировала стая крыс. Тюменцы винят в этом кафе и рестораны доставки, которые выкидывают мусор в те же места, что и жители.

Мертвая крыса на детской горке Группа «ЧС Тюмень»

Грызуны во дворе Группа «ЧС Тюмень»