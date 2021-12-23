Путин объяснил, почему не берет Мишустина в тайгу. «Кто в лавке останется?»

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Мишустин в Кургане. Курган, мишустин михаил
Михаил Мишустин остается следить за положением дел в стране, пока Владимир Путин отдыхает Фото:
новость из сюжета
Пресс-конференция Путина-2021

На премьер-министре Михаиле Мишустине лежит огромная ответственность за положение дел в стране, поэтому он не может отправиться отдыхать вместе с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом глава государства заявил в ходе итоговой пресс-конференции.

«Если мы еще Мишустина будем брать с собой, помните старый еврейский анекдот: „А кто в лавке останется?“ Кто работать-то будет? Когда-то Михаил Владимирович уезжает и отдыхает, и публично, и не публично. Председатель правительства, на котором лежит огромная нагрузка и ответственность за положение в стране, ставит меня в известность, что поедет туда-то. Он всегда на связи», — сообщил Владимир Путин в ответ на вопрос, почему он не берет Мишустина с собой в поездки в тайгу.

Президент РФ и министр обороны РФ Сергей Шойгу отдыхали в Сибири в начале сентября. Они устроили рыбалку, в ходе которой поймали щуку, покатались на лодках, а также посетили заповедник и посмотрели предполагаемое лежбище медведя. Во время поездки в автомобиль Путина чуть не врезалось стадо маралов. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что во время отдыха главы государства тайге была обеспечена его безопасность. «Ну и потом, медведь же видит, что это Путин…» — пошутил официальный представитель Кремля.

Пресс-конференция Путина по итогам года проходит с 2001 года. В 2021 году она состоялась в офлайн-формате несмотря на пандемию COVID-19. В пресс-конференции приняли участие 507 иностранных и российских журналистов. URA.RU ведет прямую трансляцию с мероприятия.

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На премьер-министре Михаиле Мишустине лежит огромная ответственность за положение дел в стране, поэтому он не может отправиться отдыхать вместе с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом глава государства заявил в ходе итоговой пресс-конференции. «Если мы еще Мишустина будем брать с собой, помните старый еврейский анекдот: „А кто в лавке останется?“ Кто работать-то будет? Когда-то Михаил Владимирович уезжает и отдыхает, и публично, и не публично. Председатель правительства, на котором лежит огромная нагрузка и ответственность за положение в стране, ставит меня в известность, что поедет туда-то. Он всегда на связи», — сообщил Владимир Путин в ответ на вопрос, почему он не берет Мишустина с собой в поездки в тайгу. Президент РФ и министр обороны РФ Сергей Шойгу отдыхали в Сибири в начале сентября. Они устроили рыбалку, в ходе которой поймали щуку, покатались на лодках, а также посетили заповедник и посмотрели предполагаемое лежбище медведя. Во время поездки в автомобиль Путина чуть не врезалось стадо маралов. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что во время отдыха главы государства тайге была обеспечена его безопасность. «Ну и потом, медведь же видит, что это Путин…» — пошутил официальный представитель Кремля. Пресс-конференция Путина по итогам года проходит с 2001 года. В 2021 году она состоялась в офлайн-формате несмотря на пандемию COVID-19. В пресс-конференции приняли участие 507 иностранных и российских журналистов. URA.RU ведет прямую трансляцию с мероприятия.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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