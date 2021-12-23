Путин объяснил, почему не берет Мишустина в тайгу. «Кто в лавке останется?»

23 декабря 2021 в 17:29 Размер текста - 17 +

Михаил Мишустин остается следить за положением дел в стране, пока Владимир Путин отдыхает Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU новость из сюжета Пресс-конференция Путина-2021 На премьер-министре Михаиле Мишустине лежит огромная ответственность за положение дел в стране, поэтому он не может отправиться отдыхать вместе с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом глава государства заявил в ходе итоговой пресс-конференции. «Если мы еще Мишустина будем брать с собой, помните старый еврейский анекдот: „А кто в лавке останется?“ Кто работать-то будет? Когда-то Михаил Владимирович уезжает и отдыхает, и публично, и не публично. Председатель правительства, на котором лежит огромная нагрузка и ответственность за положение в стране, ставит меня в известность, что поедет туда-то. Он всегда на связи», — сообщил Владимир Путин в ответ на вопрос, почему он не берет Мишустина с собой в поездки в тайгу. Президент РФ и министр обороны РФ Сергей Шойгу отдыхали в Сибири в начале сентября. Они устроили рыбалку, в ходе которой поймали щуку, покатались на лодках, а также посетили заповедник и посмотрели предполагаемое лежбище медведя. Во время поездки в автомобиль Путина чуть не врезалось стадо маралов. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что во время отдыха главы государства тайге была обеспечена его безопасность. «Ну и потом, медведь же видит, что это Путин…» — пошутил официальный представитель Кремля. Пресс-конференция Путина по итогам года проходит с 2001 года. В 2021 году она состоялась в офлайн-формате несмотря на пандемию COVID-19. В пресс-конференции приняли участие 507 иностранных и российских журналистов. URA.RU ведет прямую трансляцию с мероприятия. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

На премьер-министре Михаиле Мишустине лежит огромная ответственность за положение дел в стране, поэтому он не может отправиться отдыхать вместе с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом глава государства заявил в ходе итоговой пресс-конференции. «Если мы еще Мишустина будем брать с собой, помните старый еврейский анекдот: „А кто в лавке останется?“ Кто работать-то будет? Когда-то Михаил Владимирович уезжает и отдыхает, и публично, и не публично. Председатель правительства, на котором лежит огромная нагрузка и ответственность за положение в стране, ставит меня в известность, что поедет туда-то. Он всегда на связи», — сообщил Владимир Путин в ответ на вопрос, почему он не берет Мишустина с собой в поездки в тайгу. Президент РФ и министр обороны РФ Сергей Шойгу отдыхали в Сибири в начале сентября. Они устроили рыбалку, в ходе которой поймали щуку, покатались на лодках, а также посетили заповедник и посмотрели предполагаемое лежбище медведя. Во время поездки в автомобиль Путина чуть не врезалось стадо маралов. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что во время отдыха главы государства тайге была обеспечена его безопасность. «Ну и потом, медведь же видит, что это Путин…» — пошутил официальный представитель Кремля. Пресс-конференция Путина по итогам года проходит с 2001 года. В 2021 году она состоялась в офлайн-формате несмотря на пандемию COVID-19. В пресс-конференции приняли участие 507 иностранных и российских журналистов. URA.RU ведет прямую трансляцию с мероприятия.