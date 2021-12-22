Муж 92-летней тюменки признался, что женился на ней по расчету. Видео

23 декабря 2021 в 19:26 Размер текста - 17 +

Пожилые тюменцы расписались в марте 2021 года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU 71-летний тюменец Геннадий Вахрушев, женившийся в марте на 92-летней Раисе Шпартеевой, сознался, что это был брак по расчету. Об этом он заявил в эфире программы «На самом деле», показанной в эфире «Первого канала». Мужчина рассказал, что невеста долго уговаривала его пойти в ЗАГС, обещая взамен регистрацию по месту жительства и свой дом. «Честно говоря, эта свадьба была по желанию Раисы Степановны. У меня особого желания не было. Суть в том, что она мне сама говорила: „Мало ли, что со мной случится. Я хочу, чтобы у тебя была крыша над головой“. Да, это был брак по расчету. Разговор шел о том, чтобы я потом не остался без крыши над головой. Мне обещали прописку и все прочее», — заявил он в эфире программы. Пожилая тюменка, в свою очередь, сообщила, что первое время Вахрушев помогал ей по хозяйству. Однако в какой-то момент забросил его и стал проводить много времени лежа на диване. «Когда он стал себя так вести: „сюда не пойду“, „это делать не буду“, — я ему стала подсовывать журналы знакомств. Сказала, найди себе невесту. И он стал читать. Нашел другую женщину, из Краснодарского края. 11 сентября он туда уехал и звал меня с собой. Я говорю, я к этой женщине не поеду. Она мне по телефону не понравилась», — заявила Шпартеева во время программы. 92-летняя Раиса Шпартеева и 71-летний Геннадий Вахрушев поженились в марте 2021 года. В начале декабря пожилая тюменка заявила, что хочет развестись с мужем, потому что он нашел другую женщину в Краснодарском крае и переехал к ней. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Тюмень » и в viber-канале « Тюмень », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

71-летний тюменец Геннадий Вахрушев, женившийся в марте на 92-летней Раисе Шпартеевой, сознался, что это был брак по расчету. Об этом он заявил в эфире программы «На самом деле», показанной в эфире «Первого канала». Мужчина рассказал, что невеста долго уговаривала его пойти в ЗАГС, обещая взамен регистрацию по месту жительства и свой дом. «Честно говоря, эта свадьба была по желанию Раисы Степановны. У меня особого желания не было. Суть в том, что она мне сама говорила: „Мало ли, что со мной случится. Я хочу, чтобы у тебя была крыша над головой“. Да, это был брак по расчету. Разговор шел о том, чтобы я потом не остался без крыши над головой. Мне обещали прописку и все прочее», — заявил он в эфире программы. Пожилая тюменка, в свою очередь, сообщила, что первое время Вахрушев помогал ей по хозяйству. Однако в какой-то момент забросил его и стал проводить много времени лежа на диване. «Когда он стал себя так вести: „сюда не пойду“, „это делать не буду“, — я ему стала подсовывать журналы знакомств. Сказала, найди себе невесту. И он стал читать. Нашел другую женщину, из Краснодарского края. 11 сентября он туда уехал и звал меня с собой. Я говорю, я к этой женщине не поеду. Она мне по телефону не понравилась», — заявила Шпартеева во время программы. 92-летняя Раиса Шпартеева и 71-летний Геннадий Вахрушев поженились в марте 2021 года. В начале декабря пожилая тюменка заявила, что хочет развестись с мужем, потому что он нашел другую женщину в Краснодарском крае и переехал к ней.