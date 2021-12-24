В Кремле ответили на призыв США отвести войска от границ Украины

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© Служба новостей «URA.RU»
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Путин на конференции. Москва, песков дмитрий, пресс-конференция владимира путина
Россия перемещает войска только по своей территории, подчеркнул Дмитрий Песков Фото:

Россия готова обсуждать вопрос отвода войск от границы с Украиной только после того, как получит ответ от США по гарантиям безопасности. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла.

«Чтобы обсудить вопросы деэскалации, мы планируем получить от Вашингтона ответы на наши вопросы и предложения, которые были озвучены. Сначала нужно получить ответ на сформулированные российские предложения», — передает слова Пескова корреспондент URA.RU.

Представитель президента отметил, что Россия перемещает войска только по своей территории, отвечая, таким образом, на недружественные действия со стороны НАТО. «Осуществляются полеты разведывательной авиации, и так далее. Это все вызывает нашу глубокую обеспокоенность и вынуждает нас принимать определенные меры для обеспечения безопасности», — заключил Песков.

Ранее в Госдепартаменте США призвали Россию отвести войска от границ Украины. Американские СМИ пишут, что Россия постоянно увеличивает группировку войск рядом с Украиной, сообщает «Национальная служба новостей». Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не намерена воевать с Украиной, но готова пойти на жесткие меры для обеспечения безопасности, пишет агентство Nation News.

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Россия готова обсуждать вопрос отвода войск от границы с Украиной только после того, как получит ответ от США по гарантиям безопасности. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. «Чтобы обсудить вопросы деэскалации, мы планируем получить от Вашингтона ответы на наши вопросы и предложения, которые были озвучены. Сначала нужно получить ответ на сформулированные российские предложения», — передает слова Пескова корреспондент URA.RU. Представитель президента отметил, что Россия перемещает войска только по своей территории, отвечая, таким образом, на недружественные действия со стороны НАТО. «Осуществляются полеты разведывательной авиации, и так далее. Это все вызывает нашу глубокую обеспокоенность и вынуждает нас принимать определенные меры для обеспечения безопасности», — заключил Песков. Ранее в Госдепартаменте США призвали Россию отвести войска от границ Украины. Американские СМИ пишут, что Россия постоянно увеличивает группировку войск рядом с Украиной, сообщает «Национальная служба новостей». Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не намерена воевать с Украиной, но готова пойти на жесткие меры для обеспечения безопасности, пишет агентство Nation News.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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