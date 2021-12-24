В Кремле ответили на призыв США отвести войска от границ Украины

24 декабря 2021 в 15:24 Размер текста - 17 +

Россия перемещает войска только по своей территории, подчеркнул Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU Россия готова обсуждать вопрос отвода войск от границы с Украиной только после того, как получит ответ от США по гарантиям безопасности. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. «Чтобы обсудить вопросы деэскалации, мы планируем получить от Вашингтона ответы на наши вопросы и предложения, которые были озвучены. Сначала нужно получить ответ на сформулированные российские предложения», — передает слова Пескова корреспондент URA.RU. Представитель президента отметил, что Россия перемещает войска только по своей территории, отвечая, таким образом, на недружественные действия со стороны НАТО. «Осуществляются полеты разведывательной авиации, и так далее. Это все вызывает нашу глубокую обеспокоенность и вынуждает нас принимать определенные меры для обеспечения безопасности», — заключил Песков. Ранее в Госдепартаменте США призвали Россию отвести войска от границ Украины. Американские СМИ пишут, что Россия постоянно увеличивает группировку войск рядом с Украиной, сообщает «Национальная служба новостей». Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не намерена воевать с Украиной, но готова пойти на жесткие меры для обеспечения безопасности, пишет агентство Nation News. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Россия готова обсуждать вопрос отвода войск от границы с Украиной только после того, как получит ответ от США по гарантиям безопасности. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. «Чтобы обсудить вопросы деэскалации, мы планируем получить от Вашингтона ответы на наши вопросы и предложения, которые были озвучены. Сначала нужно получить ответ на сформулированные российские предложения», — передает слова Пескова корреспондент URA.RU. Представитель президента отметил, что Россия перемещает войска только по своей территории, отвечая, таким образом, на недружественные действия со стороны НАТО. «Осуществляются полеты разведывательной авиации, и так далее. Это все вызывает нашу глубокую обеспокоенность и вынуждает нас принимать определенные меры для обеспечения безопасности», — заключил Песков. Ранее в Госдепартаменте США призвали Россию отвести войска от границ Украины. Американские СМИ пишут, что Россия постоянно увеличивает группировку войск рядом с Украиной, сообщает «Национальная служба новостей». Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не намерена воевать с Украиной, но готова пойти на жесткие меры для обеспечения безопасности, пишет агентство Nation News.