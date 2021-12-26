В Тюменской области персоналу детсада не дали новогодние премии

27 декабря 2021 в 20:20 Размер текста - 17 +

По словам дочери одной из сотрудниц, кухонные работники уже второй раз остаются без положенной премии Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Помощникам воспитателей и кухонным работникам детского сада №40 в Тобольске (Тюменская область) не дали новогодние премии, деньги на которые выделил областной департамент образования. Об этом в разговоре с URA.RU рассказала тоболячка Ольга Плеханова. «В саду №40 работает моя мама. Мне очень обидно за нее. Деньги на новогодние премии довели, но выплаты дали только воспитателям. А помощники и работники кухни остались ни с чем. Хотя мне известно, что в другом детском саду премии получили все сотрудники, даже уборщицы», — рассказала URA.RU тоболячка Ольга Плеханова. По словам девушки, она описала ситуацию в социальных сетях. После этого мама попросила ее удалиться из списка друзей в соцсети «ВКонтакте», чтобы начальство не узнало, что они с Ольгой родственники. Причина в том, что женщина боится увольнения. Ольга Плеханова добавила, что ранее работники также не получили премию, прописанную в коллективном договоре ко Дню работников дошкольного образования. Руководство мотивировало отказ тем, что в сад ходит слишком мало воспитанников. В разговоре с URA.RU источник из образовательной сферы пояснил, что претензии сотрудников беспочвенны. «Никакой проблемы нет. Есть обязательные выплаты, которые положены только педагогическим работникам. И никому другому они не могут быть выплачены. Поэтому другой персонал их не получил», — отметил собеседник агентства. URA.RU направило запрос руководству детского сада №40. Также запрос отправлен учредителю — департаменту образования администрации Тобольска. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Тюмень » и в viber-канале « Тюмень », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Помощникам воспитателей и кухонным работникам детского сада №40 в Тобольске (Тюменская область) не дали новогодние премии, деньги на которые выделил областной департамент образования. Об этом в разговоре с URA.RU рассказала тоболячка Ольга Плеханова. «В саду №40 работает моя мама. Мне очень обидно за нее. Деньги на новогодние премии довели, но выплаты дали только воспитателям. А помощники и работники кухни остались ни с чем. Хотя мне известно, что в другом детском саду премии получили все сотрудники, даже уборщицы», — рассказала URA.RU тоболячка Ольга Плеханова. По словам девушки, она описала ситуацию в социальных сетях. После этого мама попросила ее удалиться из списка друзей в соцсети «ВКонтакте», чтобы начальство не узнало, что они с Ольгой родственники. Причина в том, что женщина боится увольнения. Ольга Плеханова добавила, что ранее работники также не получили премию, прописанную в коллективном договоре ко Дню работников дошкольного образования. Руководство мотивировало отказ тем, что в сад ходит слишком мало воспитанников. В разговоре с URA.RU источник из образовательной сферы пояснил, что претензии сотрудников беспочвенны. «Никакой проблемы нет. Есть обязательные выплаты, которые положены только педагогическим работникам. И никому другому они не могут быть выплачены. Поэтому другой персонал их не получил», — отметил собеседник агентства. URA.RU направило запрос руководству детского сада №40. Также запрос отправлен учредителю — департаменту образования администрации Тобольска.