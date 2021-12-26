26 декабря 2021
25 декабря 2021
24 декабря 2021

В Тюменской области персоналу детсада не дали новогодние премии

© Служба новостей «URA.RU»
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Недостроенный детский сад в посёлке Вогулка Шалинского городского округа и старый рядом с ним, повар, отравление, готовка, нянечка, кухня, столовая
По словам дочери одной из сотрудниц, кухонные работники уже второй раз остаются без положенной премии Фото:

Помощникам воспитателей и кухонным работникам детского сада №40 в Тобольске (Тюменская область) не дали новогодние премии, деньги на которые выделил областной департамент образования. Об этом в разговоре с URA.RU рассказала тоболячка Ольга Плеханова.

«В саду №40 работает моя мама. Мне очень обидно за нее. Деньги на новогодние премии довели, но выплаты дали только воспитателям. А помощники и работники кухни остались ни с чем. Хотя мне известно, что в другом детском саду премии получили все сотрудники, даже уборщицы», — рассказала URA.RU тоболячка Ольга Плеханова.

По словам девушки, она описала ситуацию в социальных сетях. После этого мама попросила ее удалиться из списка друзей в соцсети «ВКонтакте», чтобы начальство не узнало, что они с Ольгой родственники. Причина в том, что женщина боится увольнения.

Ольга Плеханова добавила, что ранее работники также не получили премию, прописанную в коллективном договоре ко Дню работников дошкольного образования. Руководство мотивировало отказ тем, что в сад ходит слишком мало воспитанников.

В разговоре с URA.RU источник из образовательной сферы пояснил, что претензии сотрудников беспочвенны. «Никакой проблемы нет. Есть обязательные выплаты, которые положены только педагогическим работникам. И никому другому они не могут быть выплачены. Поэтому другой персонал их не получил», — отметил собеседник агентства.

URA.RU направило запрос руководству детского сада №40. Также запрос отправлен учредителю — департаменту образования администрации Тобольска.

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Помощникам воспитателей и кухонным работникам детского сада №40 в Тобольске (Тюменская область) не дали новогодние премии, деньги на которые выделил областной департамент образования. Об этом в разговоре с URA.RU рассказала тоболячка Ольга Плеханова. «В саду №40 работает моя мама. Мне очень обидно за нее. Деньги на новогодние премии довели, но выплаты дали только воспитателям. А помощники и работники кухни остались ни с чем. Хотя мне известно, что в другом детском саду премии получили все сотрудники, даже уборщицы», — рассказала URA.RU тоболячка Ольга Плеханова. По словам девушки, она описала ситуацию в социальных сетях. После этого мама попросила ее удалиться из списка друзей в соцсети «ВКонтакте», чтобы начальство не узнало, что они с Ольгой родственники. Причина в том, что женщина боится увольнения. Ольга Плеханова добавила, что ранее работники также не получили премию, прописанную в коллективном договоре ко Дню работников дошкольного образования. Руководство мотивировало отказ тем, что в сад ходит слишком мало воспитанников. В разговоре с URA.RU источник из образовательной сферы пояснил, что претензии сотрудников беспочвенны. «Никакой проблемы нет. Есть обязательные выплаты, которые положены только педагогическим работникам. И никому другому они не могут быть выплачены. Поэтому другой персонал их не получил», — отметил собеседник агентства. URA.RU направило запрос руководству детского сада №40. Также запрос отправлен учредителю — департаменту образования администрации Тобольска.
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