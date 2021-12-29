Названы товары, на которые в ЯНАО вырос спрос перед Новым годом

Ямальцы активно искали в декабре столы Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Ямальцы чаще всего искали в декабре обеденные столы и столы-трансформеры, телевизоры, диваны и искусственные елки. Об этом URA.RU сообщили аналитики сайта Avito.

«Чаще всего ищут стол — главный атрибут праздничного застолья, вокруг которого соберется вся семья. Следующие самые популярные запросы — тоже важные составляющие новогодней ночи и в целом зимних каникул — телевизор и диван. Конечно, Новый год сложно представить без искусственной елки — спрос на них на Ямале в декабре вырос на 45%», — сообщили специалисты.

Также аналитики отмечают, что лучшим подарком для многих ямальцев являются гаджеты — их активно ищут на платформе. «Сильнее всего спрос за месяц вырос на наушники — на 28%. В тренде беспроводные наушники», — пояснили в пресс-службе компании.

Ранее сообщалось, что жители Ямала в качестве подарка предпочитают получать дорогостоящую технику. Продажи мобильного рынка в регионе взлетели на 40%.

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