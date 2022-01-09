В Ноябрьске водитель не пустил детей в автобус

Водитель маршрута №2а в Ноябрьске не открыл детям двери в автобус, несмотря на просьбы Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Водитель автобуса маршрута №2а в Ноябрьске (ЯНАО) не пустил детей в транспорт и проигнорировал просьбу открыть им двери. Об этом в соцсети «ВКонтакте» сообщает местная жительница.

«Сейчас на автобусе ехала моя подруга, маршрут 2а, в сторону Северного рынка и на парке дети хотели сесть в автобус, но водитель не открыл двери! И поехал дальше! Водитель проигнорировал просьбу подруги открыть дверь. Я с ней параллельно по телефону разговаривала, она дала мне номер диспетчера, там трубку никто не берет! Я не понимаю, почему так водители пассажирских перевозок так себя ведут! Водители ответьте, пожалуйста!» — написала анонимная жительница в группе «Злой Ноябрянин».

При этом по данным сервиса «Яндекс. Погода» вчера температура в Ноябрьске опустилась до -25 градусов. А по информации с сайта МУП «Пассажирские перевозки», маршрут №2а в выходные ходит раз в 20 минут. Жители Ноябрьска добавили, что это не единичный случай, когда водители общественного транспорта игнорируют остановки и не впускают людей. «Да они часто закрывают двери перед носом», — ответила на пост женщины Милена Исаева.

Получить оперативный комментарий в МУП «Пассажирские перевозки» не удалось. На почту компании направлен официальный запрос. Также в администрацию Ноябрьска агентство направило запрос с просьбой прокомментировать ситуацию, но на момент публикации ответ не был получен.

Ранее URA.RU сообщало, что в Лабытнанги водитель автобуса маршрута №1 установил свои правила проезда в общественном транспорте. По словам горожан, мужчина сам выбирает, кого пускать в салон, а кого нет.

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