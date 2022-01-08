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Власти продали памятник архитектуры в центре Кургана

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Шадринск , памятник архитектуры, кованая дверь, старинная дверь
Здание площадью 350,5 кв.м в центре Кургана продали за семь миллионов рублей Фото:

Памятник архитектуры «Дом жилой Андреева», расположенный на улице Советской в Кургане, продан областными властями на аукционе за семь миллионов рублей. Итоги торгов опубликованы на сайте регионального департамента имущественных и земельных отношений.

«Признать победителем конкурса в электронной форме по продаже недвижимого имущества — здания „Дом жилой Андреева“ Черняка Александра Владимировича. Цена продажи имущества составила 7 000 000 рублей», — говорится в протоколе подведения итогов торгов.

Всего на аукцион заявились два участника. Черняк предложил более высокую цену. По данным СБИС, в Кургане зарегистрирован индивидуальный предприниматель — полный тезка победителя торгов. Его основным видом деятельности указана «деятельность по управлению холдинг-компаниями». Телефона бизнесмена в распоряжении URA.RU нет.

Ранее URA.RU сообщало, что здание «Дом жилой Андреева» площадью 350,5 кв.м, признанное объектом культурного наследия, власти выставили на торги с начальной ценой 6,97 млн рублей. Предыдущие попытки продать это здание предпринимались в 2017 году. Тогда за него просили сначала 17,4 млн, а затем 14,1 млн рублей, но желающих выкупить памятник архитектуры не нашлось.

В ноябре 2021 года стало известно, что власти продали памятник архитектуры «Дом жилой Я.Н. Стрельникова», также расположенный на улице Советской в центре Кургана, за 10 млн рублей. До продажи в этом здании находился Курганский областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики. Перед этим власти продали здание Института развития образования и социальных технологий за 13,644 млн рублей и бывшее здание колледжа культуры за 8,25 млн рублей, которые также признаны памятниками архитектуры.

На торги по продаже здания в центре Кургана заявились два участника
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Памятник архитектуры «Дом жилой Андреева», расположенный на улице Советской в Кургане, продан областными властями на аукционе за семь миллионов рублей. Итоги торгов опубликованы на сайте регионального департамента имущественных и земельных отношений. «Признать победителем конкурса в электронной форме по продаже недвижимого имущества — здания „Дом жилой Андреева“ Черняка Александра Владимировича. Цена продажи имущества составила 7 000 000 рублей», — говорится в протоколе подведения итогов торгов. Всего на аукцион заявились два участника. Черняк предложил более высокую цену. По данным СБИС, в Кургане зарегистрирован индивидуальный предприниматель — полный тезка победителя торгов. Его основным видом деятельности указана «деятельность по управлению холдинг-компаниями». Телефона бизнесмена в распоряжении URA.RU нет. Ранее URA.RU сообщало, что здание «Дом жилой Андреева» площадью 350,5 кв.м, признанное объектом культурного наследия, власти выставили на торги с начальной ценой 6,97 млн рублей. Предыдущие попытки продать это здание предпринимались в 2017 году. Тогда за него просили сначала 17,4 млн, а затем 14,1 млн рублей, но желающих выкупить памятник архитектуры не нашлось. В ноябре 2021 года стало известно, что власти продали памятник архитектуры «Дом жилой Я.Н. Стрельникова», также расположенный на улице Советской в центре Кургана, за 10 млн рублей. До продажи в этом здании находился Курганский областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики. Перед этим власти продали здание Института развития образования и социальных технологий за 13,644 млн рублей и бывшее здание колледжа культуры за 8,25 млн рублей, которые также признаны памятниками архитектуры.
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