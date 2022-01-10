10 января 2022
09 января 2022
08 января 2022

Части тюменцев предложили дать новую льготу

© Служба новостей «URA.RU»
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Льготный проезд в отпуск для инвалидов предложили ввести на любом виде транспорта Фото:

Льготную оплату проезда к месту отдыха и обратно раз в два года захотели предоставить в Тюменской области инвалидам первой и второй групп. Соответствующий законопроект внесен в региональный парламент.

«Проект закона направлен на социальную поддержку проживающих в Тюменской области инвалидов первой и второй групп. Предлагается предусмотреть возмещение расходов на оплату проезда (один раз в два года) к месту отдыха и обратно в пределах России, воздушным, водным, железнодорожным, автомобильным транспортом», — говорится в пояснительной записке к законопроекту, внесенному в Тюменскую областную думу.

Автор инициативы, депутат Глеб Трубин, предлагает полностью покрывать расходы инвалидов на проезд за счет бюджета региона. При этом, какая именно сумма понадобится на эти цели, пока не ясно, все будет зависеть от количества поданных заявлений.

В настоящее время, по закону «О социальной поддержке отдельных категорий граждан в Тюменской области», инвалиды имеют право на 50%-ое возмещение платы за жилье, установку телефона (в том же размере), покрытие взносов на капремонт (для тех, кому исполнилось 70 лет), и частичную компенсацию для родителей за обучение на дому детей-инвалидов.

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Льготную оплату проезда к месту отдыха и обратно раз в два года захотели предоставить в Тюменской области инвалидам первой и второй групп. Соответствующий законопроект внесен в региональный парламент. «Проект закона направлен на социальную поддержку проживающих в Тюменской области инвалидов первой и второй групп. Предлагается предусмотреть возмещение расходов на оплату проезда (один раз в два года) к месту отдыха и обратно в пределах России, воздушным, водным, железнодорожным, автомобильным транспортом», — говорится в пояснительной записке к законопроекту, внесенному в Тюменскую областную думу. Автор инициативы, депутат Глеб Трубин, предлагает полностью покрывать расходы инвалидов на проезд за счет бюджета региона. При этом, какая именно сумма понадобится на эти цели, пока не ясно, все будет зависеть от количества поданных заявлений. В настоящее время, по закону «О социальной поддержке отдельных категорий граждан в Тюменской области», инвалиды имеют право на 50%-ое возмещение платы за жилье, установку телефона (в том же размере), покрытие взносов на капремонт (для тех, кому исполнилось 70 лет), и частичную компенсацию для родителей за обучение на дому детей-инвалидов.
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