Тюменец запер себя в квартире и сам же ее поджег

Мужчина подпалил шторы, а затем обнаружил, что не может покинуть квартиру Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Житель села Ярково (Тюменская область) заперся в квартире, а затем поджег ее, но не смог самостоятельно выбраться из горящего жилья. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УМВД по Тюменской области. Спасли поджигателя пожарные, но за свои действия ему теперь грозит тюрьма.

«В отдел полиции села Ярково обратилась женщина. Она сообщила, что сын не впускает ее с дочерью домой и высказывает угрозу поджога квартиры. Выехав на место, полицейские обнаружили, что мужчина все же поджег жилье, но не смог открыть дверь, чтобы из него выбраться. Через окно его спасли пожарные», — рассказали URA.RU в пресс-службе УМВД по Тюменской области.

Как оказалось, мужчина злоупотреблял алкоголем, из-за чего в день преступления поссорился с семьей. Оставшись дома один, он взял зажигалку, подпалил занавеску в ванной и шторы в одной из комнат. При этом дом, где находилась квартира — деревянный, а на первом этаже располагается одна из организаций. Ее сотрудники и вызвали МЧС.

Теперь мужчине грозит несколько лет лишения свободы. На него возбудили два уголовных дела: за покушение на преступление и умышленное повреждение имущества. При этом злоумышленника оставили на свободе, взяв с него подписку о невыезде.

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