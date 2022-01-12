Курганские власти ужесточили ковидные ограничения

Ограничения связаны с работой общепита и торговых центров Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Курганской области предприятия общественного питания смогут работать только до 23:00. Об этом 13 января в своих аккаунтах в соцсетях сообщили представители областного правительства.

«Новые решения оперативного штаба. С 16 января 2022 года организации общественного питания будут работать до 23:00», — указано в сообщении.

Это ограничение не коснется организаций общепита, находящихся на ж/д и авиавокзалах, бензоколонках, и тех, которые работают для предприятий. Также в прежнем режиме будет работать доставка еды и обслуживание на вынос без посещения кафе клиентами. Власти добавили, что с 15 января в торговых объектах площадью более 1000 кв. м граждане старше 18 лет должны будут предъявлять документы, подтверждающие наличие прививки от коронавируса или перенесенный COVID, или действительный ПЦР-тест.

Ранее предприниматели просили власти региона не вводить заново эту систему в торговых центрах. Бизнесмены объясняли, что во время отсутствия этих ограничений заболеваемость коронавирусом в регионе значительно снизилась.

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