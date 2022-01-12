Курганские предприниматели просят снять ограничения в ТЦ

Послабление ограничений в ТЦ пока действует до 15 января Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета В России повсеместно введут QR-коды

Представители торговых центров попросили правительство Курганской области полностью отменить требование, связанное с предъявлением QR-кодов в ТЦ. Об отправке соответствующего письма URA.RU сообщил один из предпринимателей Кургана, пожелавший остаться анонимным.

«Сказали, что QR-коды [в торговых центрах] снова будут действовать. Это просто бред. Во время праздников трафик ТЦ и ТРЦ вырос более чем на 50% относительно периода действия QR-кодов, а количество заболевших снижалось на десятки процентов. С 10 января трафик [в торговых центрах] снижается и будет еще уменьшаться, так как люди все потратили, заболевших еще меньше, а власти решили снова ввести QR-коды», — объяснил предприниматель.

Он рассказал, что представителями ТРЦ местным властям было направлено письмо, в котором их просили с 15 января снять все ограничения доступа в торговые центры. Предприниматели считают, что ограничение доступа в торговые центры не влияет на увеличение количество заболевших COVID. Также, по их мнению, свободный доступ в ТЦ приводит к снижению количества людей в небольших магазинах, из-за чего у посетителей меньше шансов заразиться коронавирусом. URA.RU направило запрос по теме в пресс-службу областного правительства. На момент написания новости ответ не был получен.

С 18 декабря по 15 января в регионе было приостановлено требование о предъявлении QR-кодов при входе в торговые центры. Позже аналогичные послабления ввели и для других торговых объектов.

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