Тюменские депутаты поддержали закон об отставке мэров

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Здания. Тюмень, областная дума, облдума тюмень
Документ был рассмотрен на внеочередном заседании Тюменской облдумы 17 января Фото:

Тюменская областная дума поддержала федеральный закон о местном самоуправлении. Такое решение депутаты, представляющие юг области, ХМАО и ЯНАО, приняли на внеочередном заседании регионального парламента 17 января. Законопроект, в частности, расширяет полномочия губернаторов в вопросах отставки мэров и роспуска городских дум.

«Поддержать законопроект с учетом предложений, изложенных в отзыве Тюменской областной думы», — озвучила решение депутат Ирина Соколова. За документ проголосовали 37 парламентариев, против — четверо (все из фракции КПРФ), один человек воздержался, один — не голосовал.

Ранее тюменская оппозиция отмечала, что законопроект направлен на фактическое лишение всякой самостоятельности местного самоуправления. Кроме того, депутаты сетовали на то, что документ практически запрещает встречи с избирателями.

Законопроект «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти» внесен в Госдуму РФ. До 19 января на документ собираются отзывы из региональных парламентов. 20 января закон рассмотрит Совет Госдумы, который будет рекомендовать его к обсуждению в первом чтении.

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Тюменская областная дума поддержала федеральный закон о местном самоуправлении. Такое решение депутаты, представляющие юг области, ХМАО и ЯНАО, приняли на внеочередном заседании регионального парламента 17 января. Законопроект, в частности, расширяет полномочия губернаторов в вопросах отставки мэров и роспуска городских дум. «Поддержать законопроект с учетом предложений, изложенных в отзыве Тюменской областной думы», — озвучила решение депутат Ирина Соколова. За документ проголосовали 37 парламентариев, против — четверо (все из фракции КПРФ), один человек воздержался, один — не голосовал. Ранее тюменская оппозиция отмечала, что законопроект направлен на фактическое лишение всякой самостоятельности местного самоуправления. Кроме того, депутаты сетовали на то, что документ практически запрещает встречи с избирателями. Законопроект «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти» внесен в Госдуму РФ. До 19 января на документ собираются отзывы из региональных парламентов. 20 января закон рассмотрит Совет Госдумы, который будет рекомендовать его к обсуждению в первом чтении.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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