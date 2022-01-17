Тюменские депутаты поддержали закон об отставке мэров

Тюменская областная дума поддержала федеральный закон о местном самоуправлении. Такое решение депутаты, представляющие юг области, ХМАО и ЯНАО, приняли на внеочередном заседании регионального парламента 17 января. Законопроект, в частности, расширяет полномочия губернаторов в вопросах отставки мэров и роспуска городских дум.
«Поддержать законопроект с учетом предложений, изложенных в отзыве Тюменской областной думы», — озвучила решение депутат Ирина Соколова. За документ проголосовали 37 парламентариев, против — четверо (все из фракции КПРФ), один человек воздержался, один — не голосовал.
Ранее тюменская оппозиция отмечала, что законопроект направлен на фактическое лишение всякой самостоятельности местного самоуправления. Кроме того, депутаты сетовали на то, что документ практически запрещает встречи с избирателями.
Законопроект «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти» внесен в Госдуму РФ. До 19 января на документ собираются отзывы из региональных парламентов. 20 января закон рассмотрит Совет Госдумы, который будет рекомендовать его к обсуждению в первом чтении.
Тюменская областная дума поддержала федеральный закон о местном самоуправлении. Такое решение депутаты, представляющие юг области, ХМАО и ЯНАО, приняли на внеочередном заседании регионального парламента 17 января. Законопроект, в частности, расширяет полномочия губернаторов в вопросах отставки мэров и роспуска городских дум. «Поддержать законопроект с учетом предложений, изложенных в отзыве Тюменской областной думы», — озвучила решение депутат Ирина Соколова. За документ проголосовали 37 парламентариев, против — четверо (все из фракции КПРФ), один человек воздержался, один — не голосовал. Ранее тюменская оппозиция отмечала, что законопроект направлен на фактическое лишение всякой самостоятельности местного самоуправления. Кроме того, депутаты сетовали на то, что документ практически запрещает встречи с избирателями. Законопроект «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти» внесен в Госдуму РФ. До 19 января на документ собираются отзывы из региональных парламентов. 20 января закон рассмотрит Совет Госдумы, который будет рекомендовать его к обсуждению в первом чтении.